VIDEO: Begini Keseruan Grand Opening Electronic City di Mal Panakukkang

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR- PT Electronic City Indonesia Tbk meresmikan gerai ke-58 di lantai 2 Mall Panakukkang, Makassar, Jumat (24/5/2019).

Acara ini dibuka dengan marawis MDI At Taqwa.

Tidak ketinggalan para partner brand hingga finance juga menjadi tamu dalam acara ini.

Senior General Manager Sales PT Electronic City Indonesia Tbk, Tri Agus Winarko saat memberikan sambutan mengatakan Electronic City hadir di Makassar sebagai pionir toko elektronik akan membantu memenuhi segala kebutuhan masyarakat Makassar.

"Kami hadir bukan hanya melayani namun juga ingin memberikan experience berbelanja kepada para customer," tuturnya.

"Semoga bisa menjadi nilai tambah dan manfaat untuk customer," jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya secara resmi Electronic City.

Pemotongan pita ini dilakukan oleh Senior General Manager Sales PT Electronic City Indonesia Tbk, Tri Agus Winarko, Direktur PT Electronic City, Wiradi, dan Building Manager Mall Panakukkang Muhammad Ali Marsaban.

Untuk diketahui, luas gerai Electronic City di Mall Panakukkang ini sekitar 1000 meter persegi.

Tersedia dalam empat kategori barang elektronik yang dijajakkan yakni, audio-video, home appliances, mobile devices and gadgets, serta IT and office equipment.