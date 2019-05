TRIBUNWIKI: Belle Jadi Trending Topik Twitter, Ini Ulasan Karakternya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pembahasan nama Belle menjadi trending topic twitter, Jumat (24/5/2019).

Belle mendapatkan cuitan sebanyak 70 ribu.

Banyak yang memposting tentang Belle dengan macam-macam bentuk.

Seperti nama artis menggunakan kata Belle hingga gaun yang juga disebut Belle.

Tidak hanya itu ada pula yang memposting gambar kartun princess Belle.

Nah, mau tahu ulasan kartunnya?

Dilansir dari wikipedia, Belle adalah tokoh fiksi dari dongeng Beauty and the Beast dan salah satu dari tokoh utama film kartun Disney Beauty and the Beast dan sekuel-sekuelnya yang langsung dirilis dalam video, Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas serta Beauty and the Beast: Belle's Magical World.

Dia juga termasuk Disney Princess yang resmi.

Dia juga ada di Taman dan Resor Walt Disney sebagai tokoh yang dapat ditemui.

Dan dia juga ada di berbagai pertunjukan dan parade.