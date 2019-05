SMA Kristen Gamaliel Makassar Kukuhkan 92 Alumni di GKI Samiun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-SMA Kristen Gamaliel Makassar mengukuhkan 92 alumninya yang ke-36 di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Samiun, Jl Samiun No 17, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/5/2019).

Penamatan dan pelepasan alumni angkatan 2018/2019 dengan tema Do The Best For God ini dihadiri guru-guru yayasan hingga orang tua siswa.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (24/5/2019) acara diawali dengan ibadah syukur, dilanjutkan sambutan kepala sekolah disusul pembacaaan nama-nama alumni.

Pada sambutannya, Kepala Sekolah SMA Kristen Gamaliel Makassar, Yohanis Suppu mengatakan, dua tahun belakangan ini penamatan dan pelepasan alumni diawali ibadah syukur.

"Yang spesial pada penamatan ini karena kita gelanya di geraja dimana diawali dengan ibadah syukur," katanya pada Tribun Timur, Jumat (24/5/2019).

"Kita memang menggenjot untuk mengubah mindset anak-anak bahwa pelepasan dan penamatan tak harus digelar dengan pesta, prom night dan lainnya. Kita kembali pada konsep yang mendidik yakni sederhana namun tetap tertib dan fokus," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Yohanis mengungkaplan rasa bangganya terhadap beberapa alumni yang dikukuhkan telah lolos di jalur Undangan Unhas dan UNM.

Tak hanya itu, beberapa alumni juga telah lolos seleksi di beberapa kampus swasta ternama di Indonesia.

"Selamat untuk alumni SMA Gamaliel angkatan 2019 ini. Teruslah berprestasi dan jaga nama baik almamater," tuturnya.

Suasana pengukuhan 92 alumni SMA Kristen Gamaliel Makassar di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Samiun, Jl Samiun No 17, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/5/2019). (Sukmawati/Tribun Timur)

Sementara salah satu alumni, Stefanie Thetrawan mengungkapkan rasa syukur, sedih sekaligus bangganya pada Tribun Timur.