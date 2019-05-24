FOTO: AXA Financial Indonesia Gelar Talkshow Program Wakaf Mudah

Hadir Direktur AXA Financial Indonesia, perwakilan dari OJK, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan dari MUI.

FOTO: AXA Financial Indonesia Gelar Talkshow Program Wakaf Mudah - axa-financial-1.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
AXA Financial Indonesia (AFI) menggelar talkshow Program Wakaf Mudah Bersama AXA di Hotel Arthama Jl Haji Bau Makassar, Jumat (24/5/2019).
FOTO: AXA Financial Indonesia Gelar Talkshow Program Wakaf Mudah - axa-financial2.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
AXA Financial Indonesia (AFI) menggelar talkshow Program Wakaf Mudah Bersama AXA di Hotel Arthama Jl Haji Bau Makassar, Jumat (24/5/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - AXA Financial Indonesia (AFI) menggelar talkshow Program Wakaf Mudah Bersama AXA di Hotel Arthama Jl Haji Bau Makassar, Jumat (24/5/2019).

Hadir Direktur AXA Financial Indonesia, perwakilan dari OJK, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan dari MUI.

Tags
AXA Financial
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hotel Arthama
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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