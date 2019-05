TRIBUNWIKI: Disebut Sebagai Chris Evans dengan Kearifan Lokal, Ini Profil Darius Sinathrya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kegantengan aktor sekaligus presenter asal Indonesia Darius Sinathrya diusia ke-34 menarik perhatian para penggemarnya hingga disebut-sebut sebagai Chris Evans dengan kearifan lokal.

Dikutip dari Grid.id Darius Sinathrya baru saja merayakan ulang tahunnya.Genap berusia 34 tahun, suami dari Donna Agnesia itu merayakan pertambahan usia bersama keluarga dekatnya.Hal itu terlihat dari unggahan Instagram Donna Agnesia belum lama ini.Donna mengunggah sepuluh foto secara bersamaan yang menandai momen bahagia tersebut.Mengenakan kaos berwarna biru, Darius terlihat berpose dengan kue tart ditangannya.Tak hanya itu, Donna juga membagikan foto bersama ketiga anaknya dan ayahanda Darius.Tak lupa, Donna menuliskan pesan manis untuk suaminya itu."Selamat Ulang Tahun suamiku sayank (emoji kue dan hati). Selama 13 tahun ini bahagia rasanya bisa mendampingi kamu, melihat kamu tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang semakin bertambah usia semakin matang dalam pemikiran & semakin berhikmat," tulis Donna dalam unggahannya seperti dikutip Grid.ID pada Kamis (23/5/2019)."Aku hanya bisa mendoakan semoga segala kebaikan mengikuti perjalanan hidup kamu, sehingga semakin menjadi anak, ayah, suami, sahabat & saudara yang mencintai keluarganya & menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. We love you so much. God Bless You abundantly," lanjutnya.Menariknya, foto unggahan Donna itu malah membuat sejumlah netizen salah fokus.Mereka malah fokus mengomentari ketampanan Darius."HBD Darius. WUATB JBU selalu, tapi ngomong-ngomong usia berapa ya kok msh unyu-unyu gitu?" tulis akun @murtina1002."HBD Darius sukses selalu ya, tambang ganteng aje," komentar @wan_chinbmm.Lucunya, ada salah satu netizen yang menganggap ketampanan Darius layak disandingkan dengan aktor Chris Evans."Gambar 1 Chris Evans dengan kearifan lokal ini mah," komentar akun @yuliwanti04.Darius SinathryaMengutip dari wikipedia.org Darius Sinathrya Kartoprawiro adalah seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia.Lelaki kelahiran Kloten, Swiss, 21 Mei 1985 ini memulai kariernya sebagai produser di film Night Bus.Acara yang sering dipandu Darius umumnya adalah acara olahraga.KarierDarius pun mendapat penghargaan sebagai insan pertelevisian terfavorit pilihan pemirsa untuk kategori pembawa acara olahraga pada ajang Panasonic Awards 2007, 2009, 2010, 2011.Pria yang beragama Katolik ini telah membintangi sinetron seperti Gatotkaca, Hantu Jatuh Cinta, dan Bukan Salah Bunda Mengandung.Debut karier layar lebarnya dimulai dari film D'Bijis (2007).Pada tahun yang sama, Darius juga bermain dalam Naga Bonar (Jadi) 2 bersama Deddy Mizwar dan Tora Sudiro.Beberapa film yang kemudian turut dibintangi oleh Darius antara lain Pocong 3 (2007) dan Love (2008).Selain berprofesi sebagai aktor, Darius juga pernah menjabat sebagai manajer Tim nasional futsal Indonesia menjadi bagian dari tim yang meraih gelar juara Piala AFF Futsal 2010 di Vietnam.Namun gagal memenuhi target lolos ke 8 besar Piala Asia Futsal di Uzbekiztan.Kehidupan pribadiDarius menikah dengan Donna Agnesia pada tanggal 30 Desember 2006.Donna melahirkan anak pertama mereka, Lionel Nathan Sinathrya Kartoprawiro, pada tanggal 28 Juni 2007, enam bulan setelah mereka menikah.Meski demikian, Darius dengan tegas menyatakan bahwa bayi tersebut cukup umur untuk dilahirkan.Donna melahirkan anak kedua mereka, Diego Andres Sinathrya, pada tanggal 5 Mei 2009.Donna melahirkan anak ketiga mereka, Queenesia Sabrina Sinathrya, pada tanggal 1 Mei 2011.Data DiriNama lahir: Darius Sinathrya KartoprawiroPanggilan: Darius SinathryaTempat, tanggal lahir: Kloten, Swiss, 21 Mei 1985Pekerjaan: Aktor, produser, pembawa acara, bintang iklanPasangan: Donna Agnesia (menikah 2006)Anak:Lionel Nathan SinathryaDiego Andres SinathryaQuinesha Sabrina SinathryaOrang tuaAyah: Pudjono S. KartoprawiroIbu: Monica ElisabethPenghargaanPanasonic AwardsPresenter Olahraga Terfavorit (2007, 2009, 2010, 2011)Instagram: @darius_sinathryaFilm2007Naga Bonar Jadi 2Pocong 3D'Bijis2008 Love2009 Merah Putih2010 Darah Garuda2011 Hati Merdeka2012 Brokenhearts2013 Air Terjun Pengantin Phuket2014 Pendekar Tongkat Emas2015Kacaunya Dunia PersilatanNada untuk Asa WisnuMiracle: Jatuh dari Surga2016 Algojo: Perang Santet2017Susah SinyalNegeri Dongeng2018 Petualangan Menangkap PetirSinetronGatotkacaBukan Salah Bunda MengandungHantu Jatuh CintaLukisan JiwaSi Cantik dan Si Buruk Rupa eps Putri TidurM-ClubCahayaFTVAsmara Dara di Losmen Mbak RetnoIbu Guru Puspa KasihkuKu Berikan Tanda CintakuKala Cinta TergodaCinta Salah ArahCinta Pada Pandangan PertamaDokter I'm In LoveGadis Pengantar PizzaCewekku Supir TaksiHikayat LebaranCinta Raka Buat RiriAcaraDigital Clip (Trans TV)