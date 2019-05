TRIBUNWIKI - Batalkan Konser di Jakarta karena Aksi 22 Mei, Berikut Profil Lauv

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi asal Amerika Serikat, Lauv dikabarkan telah membatalkan konsernya di Jakarta.

Ia pun meminta maaf karena tiba-tiba membatalkan konsernya.

Melansir dari Kompas.com ia sebelumnya dijadwalkan menggelar konser di Tennis Indoor Stadium, Senayan, Jakarta Pusat, pada 24 Mei 2019 besok.

"Apa kabar, Guys? Ini Lauv. Sayangnya karena sebuah kejadian baru-baru ini di Jakarta, aku harus membatalkan konserku," kata Lauv melalui video Instagram Story yang dikutip Kompas.com, Kamis (23/5/2019).

"Aku sangat minta maaf, berat untuk memutuskan ini. Aku harap semua orang baik-baik saja. Aku menyayangi kalian," tambahnya.

Pelantun "I Like Me Better" itu mengungkapkan bahwa pembatalan tersebut semata-mata untuk memberikan rasa aman kepada penggemarnya. Begitu juga bagi staf dan pihak-pihak yang bakal terlibat dalam konsernya.

Sebagai informasi, pada 22 Mei 2019 lalu Aksi 22 Mei terjadi kerusuhan hasil Pilpres di beberapa titik di Jakarta, namun kondisi Ibu Kota berangsur kondusif.

"Ini (membatalkan konser) membuatku patah hati, tapi aku menyayangi kalian. Aku hanya ini memastikan semua orang yang ingin datang ke konserku aman," ucap Lauv.

Mengenai informasi pengembalian tiket akan segera di umumkan dalam waktu dekat melalui situs resmi di lauvjakarta.com.

Lauv