Pelatih Badak Lampung Sebut PSM Dalam Tekanan, Ini Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pelatih Perseru Badak Lampung FC, Jan Saragih, menanggapi santai laga berat pekan kedua Liga 1 Indonesia kontra PSM Makassar.

Laga tersebut akan berlangsung di markas PSM, Stadion Mattoanging, Jumat (24/5/2019) Malam.

Menurutnya, skuad asuhannya akan bermain lepas pada laga tersebut.

Meskipun pada pekan pertama Badak Lampung menelan kekalahan telak 3-0 dari PS Tira-Persikabo.

"Kita kalah 0-3 tapi ini sebuah hal yang sudah berakhir, dan kita pelajari yang mana menjadi kekurangan kita. Jadi itu sudah berlalu, kita tidak mau berpikir terlalu jauh yang kita fokus sekarang bagaimana besok menyelesaikan peluang akhir kita dan bermain all out," ucapnya saat jumpa pers, Kamis (23/5/2019) di Hotel Same.

Bahkan dalam kondisi saat ini, Jan Saragih menyebut bahwa yang tengah dalam tekanan adalah PSM.

Ini berkaitan dengan kondisi PSM yang terus tampil bagus di berbagai kompetisi, sehingga menurutnya PSM memiliki beban mempertahankan hal itu.

"Makassar main di AFC cukup baik hasilnya lawan Semen Padang juga, tapi secara historikal seperti itu presure ada di mereka dan kita akan bermain all out tanpa beban," tutupnya.(tribun-timur.com)