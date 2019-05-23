FOTO: Suasana Pelantikan Sekprov Sulsel
Pelantikan disaksikan oleh kepala daerah se-Sulsel, anggota DPRD Sulsel dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulsel.
abdiwan/tribun-timur.com
Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, melantik Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/5/2019).
abdiwan/tribun-timur.com
Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, melantik Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/5/2019).
abdiwan/tribun-timur.com
Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, melantik Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/5/2019).
TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, melantik Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/5/2019).
Pelantikan disaksikan oleh kepala daerah se-Sulsel, anggota DPRD Sulsel dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulsel.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur