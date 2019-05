Beli Mobil Toyota Periode April-Juni 2019, Bisa Dapat Alphard

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kalla Toyota menghadirkan beragam promo menarik selama Ramadan.

Beberapa promo juga sudah dihadirkan jauh-jauh hari sebelum ramadan dan berlaku hingga usai lebaran Idul Fitri mendatang.

Mulai dari Toyota Deal The Right Value (Drive) hingga Toyota Hadiah Ramadan (THR) hingga Ramadan Sale.

Demikian diungkapkan Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin.

Menurutnya, program tersebut untuk memudahakan pelanggan mendapatkan mobil Toyota idaman masing-masing.

"Promo berdampak terhadap penjualan, sepanjang Ramadan mengalami peningkatan namun peningkatannya berapa persen kita belum rekap," katanya pada Tribun Timur di sela-sela Buka Puasa Bersama Mitra Kalla Toyota di Gastros Eatery Nipah Mal, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/5/2019).

Tangkal Paham Radikal, Nahdlatul Ulama Safari Ramadan di Gowa

JMNI Wilayah Sulsel Mengecam Perusuh Aksi 21 dan 22 Mei di Jakarta

Lebih lanjut dipaparkan, program menarik dari Kalla Toyota ini mendukung peningkatan penjualan selama Ramadan.

"Misalnya saja untuk program Toyota Hadiah Ramadan (THR) selain lebih mudah, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan undian satu unit Alphard, tiga Fortuner dan Sembilan Innova dan ini berlaku secara nasional," ujarnya.

Program ini berlaku untuk periode April-Juni 2019 mendatang.

"Saat beli mobil Toyota pada periode tersebut, pelanggan akan dapat kupon yang nantinya akan diundi di akhir periode," ungkapnya.