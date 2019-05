Sekda Parepare Ikuti Study Visit ke Singapura, Ini Tujuannya

TRIBUNPAREPARE.COM, UJUNG-Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Iwan Asaad ikuti study visit bertajuk on Leaders in Public Administration and Integrated ke Singapura.

Iwan mengatakan, dirinya mendapat undangan khusus dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang bekerjasama Temasek Foundation International menggelar kegiatan ini.

"Nama kegiatannya adalah Study Visit on Leaders in Public Administration and Integrated Governance,"ungkapnya

"Ini kunjungan belajar tentang kepemimpinan dalam administrasi publik dan pemerintahan yang berintegritas,"jelasnya.

Iwan akan mengikuti kegiatan bertajuk Study Visit on Leaders in Public Administration and Integrated Governance selama empat hari, 21-24 Mei 2019.

Dari 25 daerah di seluruh Indonesia yang diundang mengikuti Study Visit ini, hanya Kota Parepare satu-satunya yang berasal dari Provinsi Sulsel.

Daerah lainnya mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.

Sekda Parepare, Iwan Asaad (Mulyadi/Tribun Parepare)

Selama empat hari, para peserta dari 25 daerah di Indonesia akan mengikuti beragam kegiatan dalam Study Visit.

"Selama empat hari kita di Singapura, 21–24 Mei 2019. Akomodasinya di Village Hotel Bugis Singapura,"tandasnya. (*)