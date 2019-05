Electronic City Buka Lagi di Mall Panakkukang, Outlet ke-2 di Makassar

Head Of Marketing Communications Electronic City, Arlene Junita dan Public Relation Supervisior Trias Katerina menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Rabu (22/5/2019).

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR- PT Electronic City Indonesia Tbk (Electronic City) kembali membuka gerai tokonya di Kota Makassar.

Usai membuka tokonya di Nipah Mall, kali ini toko elektronik itu akan membuka tokonya ke-57 di Mall Panakukkang, Jl Boulevard, Makassar, Jumat (24/5/2019) pagi.

Hal itu diungkapkan saat Head Of Marketing Communications Electronic City, Arlene Junita dan Public Relation Supervisior Trias Katerina menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Rabu (22/5/2019).

"Kami ingin menyampaikan undangan secara langsung untuk Tribun Timur," tutur Arlene Juniata.

Ia mengatakan Electronic City merupakan pionir toko ritel elektronik modern yang berdiri sejak November 2001.

Tersedia dalam empat kategori barang elektronik yang dijajakkan yakni audio-video, home appliances, mobile devices and gadgets, serta IT and office equipment.

Tidak tanggung-tanggung, Electronic City bekerjasama dengan 100 brand elektronik terkemuka.

Dibangunnya, cabang ke dua di Makassar ini menurut Arlene Juniata melihat perkembangan pasar elektronik Makassar yang cukup meningkat.

"Cukup oke ya, pertumbuhannya sangat bagus. Apalagi kita memberikan layanan yang sangat maksimal mulai dari tidak ada cas untuk pembelian dengan menggunakan kartu kredit hingga berbagai promo," katanya.

Mall Panakukkang sendiri, bagi Arlene Juniata dikategorikan sekelas dengan Mall Grand Indonesia yang ada di Jakarta.

"Apalagi mall Panakukkang sangat ramai ya, kita berharap kedepannya Electronic City bisa menyasar konsumen secara merata," jelasnya.

Arlene Juniata juga menambahkan kedepannya Electronic City akan terus mengembangkan dan membangun cabangnya di luar pulau Jawa.

Diketahui pada acara grand opening Electronic City nantinya akan dihadiri langsung oleh Direktur PT Electronic City Indonesia, Wirand.