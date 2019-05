Tukar TelkomselPOIN Bisa Dapat Voucher Belanja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sebagai wujud apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah setia menggunakan produk dan layanan Telkomsel, manajemen kembali menggelar program Shop & Dine.

Program ini digelar di seluruh area, tak terkecuali Telkomsel area Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan (Pamasuka).

Ada dua lokasi yang dipilih, Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar dan Pentacity Mall di kota Balikpapan. Khusus di Makassar, kegiatan dilaksanakan mulai (19-26/5/2019).

Baca: VIDEO: Intip Ramainya Safari Ramadan Telkomsel di Makassar

Baca: Telkomsel Sebarkan Kebahagiaan Bersama 300 Anak Panti Asuhan di Makassar

Baca: Telkomsel Area Pamasuka Jamin Jaringan Aman Selama Ramadan Hingga Idulfitri

Melalui program Shop & Dine, pelanggan berkesempatan mendapatkan voucher belanja dengan melakukan penukaran TelkomselPOIN di booth Shop & Dine mulai pukul 10.00 Wita.

Tersedia voucher belanja senilai Rp 50 ribu setiap penukaran 400 TelkomselPOIN dan voucher Rp 25 ribu dengan penukaran 200 TelkomselPOIN.

Voucher yang telah diperoleh dapat digunakan untuk berbelanja di beragam merchant di MaRI dan mal lainnya yang telah bekerja sama dengan Telkomsel.

Diantaranya Starbucks, Planet Sports, Sports Station, New Balance, Mango, Kidz Station, Staccato, Skechers, Converse, Payless ShoeSource, Rubi, New Era, Birkenstock, Padi Valley Golf Club, Carrefour, Gramedia, KFC.

Juga di Matahari Department Store, Informa, Gaudi, Hava, Wacoal, Books & Beyond, Ranti, Kafe Betawi, The Duck King, Nanny’s Pavillion, Old Town White Coffee, Oh La La Café, Mom & Jo, EVB, Everbest.

Pun di Andrew Shoes, Fantasy Lollipop, Gloskin Aestethic Clinic, Estetika Dr. Affandi, Harmonia Klinik, Prodia Laboratorium Klinik, Byford, Dwidayatour, Brodo, dan Fiori.

Vice President Sales and Marketing Telkomsel Area Pamasuka, Herry Setiawan mengatakan, program Shop & Dine ini merupakan program apresiasi kepada pelanggan yang telah setia menggunakan produk dan layanan Telkomsel baik kartuHALO, simPATI, KartuAS, dan LOOP, kali ini Telkomsel menyediakan pilihan voucher belanja dengan mekanisme penukaran TelkomselPOIN yang dimiliki pelanggan.