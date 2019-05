TRIBUNWIKI: Adu Akting dengan Lee Min Hoo, Ini Profil dan Perjalanan Karier Kim Go Eun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktris Korea Selatan Kim Go Eun dikabarkan akan menjadi lawan main Kim Go Eun dalam Drama Korea (Drakor) terbaru.

Melansir dari Kompas.com Kim Go Eun yang dikenal lewat drama Goblin telah dikonfirmasi untuk tampil dalam karya terbaru Kim Eun Sook (penulis The Heirs), The King: Forever the Monarch, bersama Lee Min Ho.

"The King: Forever the Monarch merupakan drama roman fantasi yang melintasi dunia paralel Korea Selatan dan Kekaisaran Korea," kata pihak Studio Dragon Corporation.

Kim Go Eun akan menantang dirinya untuk peran ganda sebagai seorang detektif Jeong Tae Eul dan karakter bernama Luna, yang hidup sebagai penjahat Kekaisaran Korea," imbuhnya.

Studio Dragon Corporation menyatakan lagi bahwa akting Kim Go Eun yang luar biasa dalam seri televisi Goblin adalah bagian dari alasan mereka memilihnya untuk peran baru ini.

"Memerankan karakter ekstrem seperti detektif dan kriminal bukanlah tugas yang mudah. Melihat cara dia menafsirkan karakter dalam berbagai film dan akting alami yang dia tunjukkan dalam pertumbuhan seorang gadis menjadi seorang wanita di Goblin, kami menilai bahwa Kim Go Eun akan sukses mengambil peran ganda Jeong Tae Eul dan Luna," ujar pihak studio.

The King: Forever the Monarch akan mengangkat kisah seorang dewa membebaskan iblis di dunia manusia, yang membuka pintu ke dunia paralel.

Drama yang kini telah mengkonfirmasi peran utama pria dan wanitanya, diharapkan akan mulai shooting pada paruh kedua tahun ini dan mulai ditayangkan pada paruh pertama 2020.

Kim Go Eun

Mengutip dari wikipedia.org Kim Go Eun adalah seorang aktris Korea Selatan.