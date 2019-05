The Rinra-PiPo Ajak Anak Yatim Bukber di Hotel, Beri Bingkisan dan Santunan

fadly/tribuntimur.com

Board of Director (BOD) Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) Wilianto Tanta, Lintje Thomas, Jennifer Tanta, Edwin Tanta serta Andre Prasetyo Tanta bersama CEO PHI Anggiat Sinaga berfoto bersama ratusan anak yatim di acara bukber manajemen The Rinra dan Mall PiPo di Blu Lemon Terrace lantai 3 The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (20/5/2019).