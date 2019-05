Calon Prajurit TNI AL Panda Makassar Jalani Tes Postur, Segini Jumlah Peserta

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 103 Calon Prajurit TNI AL tahun ajaran 2019 Panda Makassar, menjalani tes Kesamaptaan dan Postur, Senin (20/05/2019).

Dari total Calon Prajurit TNI AL, 21 peserta merupakan Taruna AAL, Taruni AAL sebanyak 8 peserta.

Calon Bintara (Caba) Pria sebanyak 50 peserta dan Calon Bintara Wanita (Cabawan) sebanyak 24 peserta.

Para Calon Prajurit TNI AL tersebut, menjalani tes samapta bertempat di Lapangan Arafuru Mako Lantamal VI.

Samapta meliputi, lari selama 12 menit, push up, sit up, pull up dan shuttle run.

Kemudian tes renang bertempat di Kolam Mattoangin Makassar.

Dilanjutkan tes Postur bertempat di Gedung Werving Lantamal VI.

Asisten Personel (Aspers) Danlantamal VI Kolonel Laut (S) Mulyawan mengatakan, kesamaptaan dan Postur iadalah tes yang harus dijalani oleh para calon Prajurit TNI AL.

"Itu untuk mengetahui kemampuan batas fisik seorang calon prajurit dan bentuk postur tubuh sesuai dengan aturan tentang standar Penerimaan Calon Prajurit TNI AL," katanya.

Kolonel Mulyawan juga berpesan kepada seluruh Calon Prajurit TNI AL ini untuk selalu mengedepankan faktor kesehatan.

"Jangan terlalu memaksakan diri serta jaga kesehatan agar supaya dapat melalui tes dengan baik, lancar serta mendapatkan hasil maksimal," ujarnya. (*)

