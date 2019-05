TRIBUNWIKI: Terima Ijazah SMA di Usia 49 Tahun, Ini Profil dan Perjalanan Karier Matthew McConaughey

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Baru-baru ini aktor asal Amerika Serikat Matthew McConaughey akhirnya mendapatkan ijazah SMA-nya, Jumat (17/5/2019), 30 tahun setelah lulus.

Dilansir dari Kompas.com McConaughey menerima ijazah itu saat ia datang ke almamaternya, Longview High School, Longview, Texas.

Ia diundang untuk memberi sambutan pada upacara wisuda untuk 581 siswa yang lulus pada 2019.

Juru bicara sekolah Elizabeth Ross mengatakan biasanya siswa hanya menerima map ijazah pada upacara wisuda.

Mereka harus mengambil ijazahnya kemudian. Namun McCanaughey tidak pernah mengambil ijazahnya.

"Bukti!" kata pria yang lulus pada 1988 itu saat memegang ijazahnya.

Kepada para siswa yang lulus, aktor peraih Piala Oscar berkat aktingnya di film Dallas Buyers Club itu mengatakan ia sukses karena mengikuti kata hati.

Matthew McConaughey

Mengutip dari wikipedia.org Matthew David McConaughey adalah seorang aktor dan produser Amerika Serikat.

Dia pertama kali mendapat perhatian luas untuk perannya dalam film komedi Dazed and Confused (1993), dan kemudian muncul dalam film-film seperti Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994), A Time to Kill (1996), film drama sejarah arahan Steven Spielberg Amistad (1997), film drama fiksi ilmiah Contact (1997), film komedi EDtv (1999) dan film perang U-571 (2000).