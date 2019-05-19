Hasil Rekap KPU Sulsel: Inilah Caleg Terpilih Dapil I

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sulsel, berikut perolehan suara dan kursi di Dapil I Sulsel:

Hasil Rekap KPU Sulsel: Inilah Caleg Terpilih Dapil I
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KPU Sulsel menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 di Hotel Harper, Jl Printis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (8/5/2019). Rekapitulasi digelar hingga 12 Mei 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengumumkan perolehan suara dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Sabtu (18/5/2019) kemarin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sulsel, berikut perolehan suara dan kursi di Dapil I Sulsel:

Dapil I (9 kursi)
+ Daftar Pemilih Tetap: 622.205 jiwa
PR: 320.253
LK: 301.952

+ Pengguna Hak Pemilih: 430.024 jiwa
PR: 229.312
LK: 200.712

* Suara sah: 397.428
* Suara tidak sah: 32.596
* Suara sah dan tidak sah: 430.024

#suara partai dan caleg terpilih

* Nasdem: 103.445
-A Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal: 28.421
-Andre Prasetyo Tanta: 22.554

* Gerindra: 48.169
-Edward Wijaya Horas: 13.183

* Golkar: 41.511
-Andi Debbie Purnama: 15.390

* PPP: 30.079
-Imam Fauzan A Uskara: 13.589

* PDIP: 28.831
Rudy Pieter Goni: 14.444

* Demokrat: 28.487
-Andi Januar Jaury Dharwis: 9.673

* PKS: 25.181
-Sri Rahmi: 13.280

* PKB: 24.160 suara
-Fauzi Andi Wawo: 9.341.

* Dapil I: Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Sangkarrang, Bontoala, Tallo, Tamalate, Mamajang, Wajo, Mariso.(zis)

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

Tags
KPU Sulsel
DPRD Sulsel
Edward Horas
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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