Hasil Rekap KPU Sulsel: Inilah Caleg Terpilih Dapil I
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sulsel, berikut perolehan suara dan kursi di Dapil I Sulsel:
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengumumkan perolehan suara dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Sabtu (18/5/2019) kemarin.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sulsel, berikut perolehan suara dan kursi di Dapil I Sulsel:
Dapil I (9 kursi)
+ Daftar Pemilih Tetap: 622.205 jiwa
PR: 320.253
LK: 301.952
+ Pengguna Hak Pemilih: 430.024 jiwa
PR: 229.312
LK: 200.712
* Suara sah: 397.428
* Suara tidak sah: 32.596
* Suara sah dan tidak sah: 430.024
#suara partai dan caleg terpilih
* Nasdem: 103.445
-A Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal: 28.421
-Andre Prasetyo Tanta: 22.554
* Gerindra: 48.169
-Edward Wijaya Horas: 13.183
* Golkar: 41.511
-Andi Debbie Purnama: 15.390
* PPP: 30.079
-Imam Fauzan A Uskara: 13.589
* PDIP: 28.831
Rudy Pieter Goni: 14.444
* Demokrat: 28.487
-Andi Januar Jaury Dharwis: 9.673
* PKS: 25.181
-Sri Rahmi: 13.280
* PKB: 24.160 suara
-Fauzi Andi Wawo: 9.341.
* Dapil I: Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Sangkarrang, Bontoala, Tallo, Tamalate, Mamajang, Wajo, Mariso.(zis)
Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin
-
Ditanya Soal Hak Angket DPRD Sulsel, Ketua Demokrat: Saya Fokus Ibadah
-
Rekapitulasi KPU Sulsel: 4 Calon Senator di Sulsel Lolos, 18 Tersingkir, Berikut Perolehan Suaranya
-
Salamakki Tapada Salama, Ucapan Perpisahan Armin Mustamin Toputiri Wija To Luwu di DPRD Sulsel
-
Rekapitulasi KPU Sulsel: Prabowo-Sandi Menang Selisih 691.802 Suara dari Jokowi-Ma'ruf
-
Pendukung Imran Tenri Tata Yakin Suaranya Dikurangi