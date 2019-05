Astra Motor Makassar Pajang Vario dan Forza di Honda Ramadhan Fest

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pada gelaran Honda Ramadan Fest (HRF) 2019 ini, Astra Motor Makassar main diler sepeda motor Honda di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Ambon, tidak hanya menggelar kegiatan dan lomba Islami.

AMM juga menghadirkan pameran berbagai produk motor Honda di area festival.

Sebut saja, All New Vario 125 dan 150. Honda Vario 150 hadir sebagai skutik performa tinggi dengan mesin 150 cc.

Dengan catatan waktu 11,6 detik, Honda Vario 150 mampu berakselerasi jarak 0-200 m, dengan kecepatan puncak 105 km per jam.

Fitur Idling Stop System (ISS) menjadikan model ini tercatat sebagai motor berkonsumsi BBM paling irit dikelasnya, yaitu sebesar 46,9 km per liter, menggunakan metode ECE R40 EURO 3.

Sementara Honda Vario 125 berbekal kapasitas mesin 125 cc yang memiliki catatan akselerasi 12,5 detik untuk jarak 0-200 m dan memiliki kecepatan puncak 98 km per jam.

Dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS) yang tersedia, Honda Vario 125 menghasilkan konsumsi bahan bakar paling irit di kelasnya yaitu 51,7 km per liter dengan metode ECE R40.

Marketing Manager Astra Motor wilayah Sulselbar, Gangga Nanda mengatakan, All New Vario hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi, dan penyematan fitur canggih seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System.

"Ini membuat All New Vario menjadi motor paling canggih dan lebih aman terhadap resiko pencurian, karena sudah dilengkapi dengan fitur anti thief alarm.” Ujar Gangga.

Produk skutik premium teranyar Honda Forza juga di pajang.