TRIBUNWIKI: Ini Profil Jo Eun Jung, Pacar Baru Kpop Idol So Ji Sub, 17 Tahun Lebih Muda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Aktor Korea Selatan, So Ji Sub diketahui kini sedang menjalin asmara.

Ia berkencan dengan seorang wanita yang 17 tahun lebih muda darinya.

Wanita tersebut bernama Jo Eun Jung, yang datang bukan dari kalangan artis.

Kabar tersebut menjadi topic pembicaraan warganet.

Hingga nama Jo Eun Jung jadi trending topic google, Jumat (18/5/2019).

Dilansir dari Tribun Batam, News1 mengabarkan aktor 41 tahun tersebut sekarang berpacaran dengan seorang reporter bernama Jo Eun Jung.

So Ji Sub dan Jo Eun Jung pertama kali bertemu ketika sang reporter mewawancarai Ji Sub untuk film terbarunya, "Be With You."

Wawancara tersebut berlangsung di acara Night of Real Entertainment SBS pada Maret 2018 lalu.

Setelah itu, keduanya bertemu lagi saat berkumpul dengan teman-teman dan secara perlahan membina hubungan.