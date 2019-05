Tonasa Tour And Travel Bakal Gelar Bazar Ramadan, Ini Jadwalnya

Tonasa Tour And Travel bakal menyelenggarakan Bazar Ramadan di Tonasa Park, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Sabtu (18/5/2019)

TRIBUNPANGKEP.COM, BALOCCI-- Tonasa Tour And Travel bakal menyelenggarakan Bazar Ramadan di Tonasa Park, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Kegiatan akan dimulai tanggal 23-26 Mei 2019 mendatang.

Lama Tak Muncul, Ali Ngabalin Langsung Komentari Begini Fadli Zon Sebut MK Tidak Efektif di Pilpres

Hari Buku, Dema Saintek UIN Alauddin Launching Buku Negeri ½’

Direktur Tonasa Tour and Travel Nurfadhilah Jufri mengaku ada berbagai jenis kegiatan yang akan digelar.

"Dalam kegiatan bazar ini kita akan menampilkan berbagai kegiatan seperti sumbangan amal, penjualan barang bekas pakai, sembako murah, ATK, perlengkapan sekolah," Sabtu (18/5/2019).

Selain itu sejumlah jajanan tradisional dan modern, festival anak saleh, tutorial make up, lomba selfie, sahur on the road dan salat subuh berjamaah dengan komunitas-komunitas di Pangkep, jelas Nurfadhilah Jufri.

Komisaris Tonasa Tour and Travel Andi Muhammad Said Chalik menambahkan, acara ini akan digelar tiap tahunnya dan menjadi agenda tahunan Tonasa Tour and Travel.

"Insya Allah event ini akan menjadi agenda tahunan Tonasa," ungkapnya.

Tonasa Tour And Travel bakal menyelenggarakan Bazar Ramadan di Tonasa Park, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Sabtu (18/5/2019) (Handrover)

Dia berharap agar bazar ramadan tahun ini mendapat respon positif dari masyarakat.

"Semoga tahun ini animo masyarakat meningkat seiring dengan kebutuhan lebaran dan kepedulian sosial kita kepada kaum dhuafa," jelasnya.

Bazar ramadan ini akan ada juga hiburan untuk menghibur pengunjung yang mengunjungi bazar. (*)

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, @munjidirgaghazali.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: