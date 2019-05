Minuman Ringan Hingga Cemilan Turun Harga di Indomaret

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Promo akhir pekan kembali digelar di Indomaret.

Pantauan Tribun Timur, di Indomaret Dg Tata Raya sejumlah merek minuman ringan (softdrink) dan cemilan turun harga.

WRP Active Coco Splash 350ml btl turun dari R 17 ribu menjadi Rp 14 ribu dapat dua.

WRP On The Go Cokelat 200ml tpk turun dari Rp 19.600 menjadi Rp 9.900 dapat dua.

Root Beer Soft Drink 250 ml btl turun dari Rp 7 ribu menjadi Rp 5.900

Ultra Susu Cair UHT 200ml tpk semua varian turun dari Rp 9.800 menjadi Rp 9 ribu dapat dua.

Yuzu Tea/Green Tea/ Isotonik 359ml btl turun dari Rp 9 ribu menjadi Rp 4.900 dapat dua.

Cap Badak Larutan Penyegar 500ml turun dari Rp 13.800 menjadi Rp 12.800 dapat dua.

Teh Gelas 350ml btl semua varian turun dari Rp 3.100 menjadi Rp 2.400.

Aqua Air Mineral 24x330ml ctn dengan harga Rp 10 ribu.