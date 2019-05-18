Hasil Kualifikasi MotoGP 2019 Prancis Sirkuit Le Mans, Marc Marquez Tercepat, Valentino Rossi ke-5
Berikut hasil kualifikasi MotoGP 2019 Prancis di Sirkuit Le Mans, Sabtu (18/5/2019). Berikut hasil kualifikasi MotoGP 2019 Prancis di Sirkuit Le Mans
TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut hasil kualifikasi MotoGP 2019 Prancis di Sirkuit Le Mans, Sabtu (18/5/2019).
Berdasarkan hasil kualifikasi MotoGP 2019, pebalap dari Repsol Honda, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat/raih pole position.
Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez ( Repsol Honda), menjadi pembalap tercepat pada babak kualifikasi MotoGP Prancis.
Pada kualifikasi di Sirkuit Le Mans, Sabtu (18/5/2019), Marquez mencatat waktu 1 menit 40,952 detik.
Catatan tersebut diraih Marquez meski dia sempat terjatuh karena kondisi sirkuit yang basah akibat kondisi cuaca hujan.
Dia diikuti pembalap tim Ducati, Danilo Petrucci (1 menit 41,366 detik).
Pembalap Yamaha, Valentino Rossi, berada di posisi kelima (1 menit 41,552 detik).
Jalannya kualifikasi MotoGP
Pembalap Yamaha, Valentino Rossi, tampil cemerlang pada awal kualifikasi pertama.
Dia memimpin dengan catatan waktu tercepat, diikuti oleh Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).
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