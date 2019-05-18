FOTO: Melly Goeslow Buka Puasa Bersama Donatur ACT
Melly Goeslow dilibatkan dalam aksi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) karena kepedulian Melly terhadap Palestina
Sanovra/tribun-timur.com
Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).
Sanovra/tribun-timur.com
Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).
Sanovra/tribun-timur.com
Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).
Melly Goeslow dilibatkan dalam aksi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) karena kepedulian Melly terhadap Palestina.
Kunjungan Melly ke Makassar, juga untuk konser amal di Wisma Kalla, Sabtu (18/5/2019).
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur