FOTO: Melly Goeslow Buka Puasa Bersama Donatur ACT

Melly Goeslow dilibatkan dalam aksi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) karena kepedulian Melly terhadap Palestina

FOTO: Melly Goeslow Buka Puasa Bersama Donatur ACT - mel5.jpg
Sanovra/tribun-timur.com
Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).
FOTO: Melly Goeslow Buka Puasa Bersama Donatur ACT - mel4.jpg
Sanovra/tribun-timur.com
Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).
FOTO: Melly Goeslow Buka Puasa Bersama Donatur ACT - mel9.jpg
Sanovra/tribun-timur.com
Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi Melly Goeslow buka puasa bersama pada acara gathering bersama para donatur ACT di rooftop Hotel Novotel Grand Shayla, Jl Chairil Anwar, Makassar, Jumat (17/5/19).

Melly Goeslow dilibatkan dalam aksi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) karena kepedulian Melly terhadap Palestina.

Kunjungan Melly ke Makassar, juga untuk konser amal di Wisma Kalla, Sabtu (18/5/2019).

Tags
Melly Goeslow
Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Palestina
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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