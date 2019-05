ACT Sulsel Berhasil Kumpulkan Donasi Sekitar 500 Juta di Konser Kemanusiaan

Suasana Konser Kemanusiaan di Wisma Kalla, Jl DR Ratulangi no 8, Kota Makassar, Sabtu (18/5/2019) yang digelar Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sekolah Islam Athirah.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan donasi Rp 393.548.500 dalam acara Konser Kemanusiaan yang digelar di Wisma Kalla, Jl DR Ratulangi no 8, Kota Makassar, Sabtu (18/5/2019).

Namun, setelah acara usai para donatur masih memberi donasi hingga total donasi keseluruhan sekitar Rp 500 juta.

Hal itu disampaikan Head Of Marcomm ACT Sulsel, Catherin Imran. Ia mengatakan saat penutup dan pengumuman total donasi yang terkumpul Rp 393.548.500 tapi terus bertambah beberapa menit setelah acara berakhir.

“Ternyata setelah acara selesai masih ada lagi tambahan donasi dari para donatur yang berbaik hati,” katanya.

Ia menjelaskan masih ada beberapa donatur menyambangi panitia Konser Kemanusiaan khusus untuk memberikan donasi.

Selain itu juga terdapat donatur yang melakukan transfer setelah acara.

“Banyak donatur yang tidak ingin disebutkan namanya,” tambah Catherin.

ACT Sulsel dan Sekolah Islam Athirah menggandeng aktris artis ibu kota Melly Goeslaw untuk memberikan persembahan lagu untuk menghibur dan mengajak pengunjung untuk turut menjadi donatur.

Konser Kemanusiaan ini mengusung tema "Sulsel Peduli Palestina".

Adapun rangkaian acara konser kemanusiaan ini di antaranya lomba mewarnai, menggambar mural ACT yang telah disiapkan dan melibatkan sekitar 40 anak berumur 5 tahun sampai 11 tahun.

Selain itu juga diisi dengan penampilan tari, kultum dari pelajar Sekolah Islam Athirah Kota Makassar dan pemutaran video Palestina dan tepian negeri Indonesia.