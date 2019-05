Utang Luar Negeri Indonesia Naik Rp 5.426 Triliun, Sandiaga: Defisit Neraca Perdagangan Terburuk

TRIBUN-TIMUR.COM,- Meski kondisi rupiah tengah menguat, namun fakta bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kenaikan 7.9% di kuartal pertama 2019 tak dapat dipungkiri.

Dilansir dari kompas.com, Bank Indonesia (BI) melaporkan, ULN tersebut tumbuh 7,9 persen (yoy).

Baca: Lagi, Prada DP Terduga Pelaku Mutilasi Berhasil Kabur dari Kejaran PolisiNyamar Jadi Kuli Bangunan

Baca: Jokowi-Maruf Masih Unggul Rekapitulasi Suara Nasional Tapi Dipermalukan di 11 Provinsi Ini

Baca: REKAPITULASI Suara Nasional: Data Masuk 27 Provinsi, Jokowi Maruf 55,59% Prabowo-Sandi 44,41%

Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya.

Penyebabnya karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 387,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 5.426,4 triliun asumsi kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Jumlah tersebut terdiri dari utang publik dan sentral sebesar 190,5 miliar dollar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 197,1 miliar dollar AS.

Akibatnya, utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS.

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta, di tengah relatif stabilnya pertumbuhan ULN pemerintah.

"Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal-I 2019 terkendali dengan struktur yang sehat," ujar BI dalamketerangan tertulisnya, Jumat (17/5/2019).