TRIBUNWIKI - #WelcomeHomeMarkLee? Jadi Trending Topic di Twitter, Siapa Sosok Mark Lee?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tanda pagar #WelcomeHomeMarkLee jadi trending topic twitter, Jumat (17/5/2019).

Hastag tersebut ramai-ramai digaungkan oleh para warganet.

Banyak yang menuliskan caption lucu terkait Mark Lee.

Baca: TRIBUNWIKI - Upload Foto BTS 15 Tahun Lagi, Jungkook Tertawa Sampai Kehabisan Nafas, Ini Profilnya

Baca: TRIBUNWIKI - Didaulat Gantikan Ben Affleck Perankan Superhero Batman, Siapa Sosok Robert Pattinson

Diketahui Mark Lee akan kembali ke Kanada, sebuah akun twitter @jockhyuck menuliskan:

"Mark was so happy seeing his ticket to Canada so he got Johnny to take a picture of him with it IM SO EMOTIONAL."

artinya, "Mark sangat senang melihat tiketnya ke Kanada sehingga dia meminta Johnny untuk mengambil fotonya dengan itu. BEGITU EMOSIONAL."

Hal tersebut mengisyaratkan, Mark Lee akan kembali ke Kanada.

Warganetpun ramai-ramai mengatakan Mark Lee akan mudik atau kembali ke kampung halaman.

"Akhirnya pulang anakkuuuu #MarkLeeHomecomingParty #MARK #MARKLEE #WelcomeHomeMarkLee," tulis akun @allmajender

"MARK LEE PULKAMMMM YEAAAA #WelcomeHomeMarkLee #MarkLeeHomecomingParty," tulis akun @shaajyu