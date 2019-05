TRIBUNWIKI: Berikut Profil Park Hae-jin, Sedang Syuting Film Terbaru di Filipina?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor Park Hae-jin baru-baru ini tiba di Filipina.

Melansir dari news.abs-cbn.com agensinya, Mountain Movement, memposting foto Aktor tersebut di Instagram.

Mereka pertama kali berbagi foto Park dalam perjalanan ke Filipina pada hari Sabtu.

Mereka kemudian mengungkapkan lebih banyak foto Park saat syuting di Manila pada hari Senin.

Agensi tidak mengungkapkan serial apa yang Park kerjakan, tetapi mereka menggunakan tagar #Secret di pos mereka.

Kembali pada bulan Februari, Mountain Movement mengumumkan bahwa aktor berusia 36 tahun itu akan mengerjakan drama percintaan "Secret."

Selain Man x Man, Park membintangi Cheese in the Trap, My Love from the Star, dan Doctor Stranger.

Park Hae-jin

Dilansir dari wikipedia.org Park Hae-jin adalah aktor Korea Selatan.

Dia terkenal karena peran pendukungnya dalam drama My Love from the Star (2013) dan Doctor Stranger (2014), dan peran utamanya di Bad Guys (2014), Cheese in the Trap (2016) dan Man to Man (2017) .