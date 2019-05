Berduaan di Kamar, Tiga Pasang Kekasih di Gowa Terjaring Razia Polisi

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Tiga pasangan kekasih berhasil diamankan polisi di Kabupaten Gowa.

Mereka terpaksa diamankan lantaran sedang berduaan dalam kamar indekos pada malam hari bulan Ramadan. Mereka diduga berbuat asusila dalam kamar kost.

Ketiga pasangan tersebut diamankan dalam Giat Operasi Cipta Kondisi Bulan Ramadhan Polsek Bontomarannu.

Ketiga pasang remaja tersebut berinisial lel. R P (24) th, bersama Per. RW, (24) th, lel. M.Y, (21) th, bersama per. R, (19)th, lel. AD (27) th, bersama Per. I (22) th.

"Pasangan yang terjaring razia tersebut kini dibawa ke Polsek Bontomarannu guna dimintai keterangan lebih lanjut," kata Kanit Intel Polsek Bontomrannu Ipda Umar yang memimpin operasi, Jumat (17/5/2019).

Menurut Umar, ketika pasangan tersebut tertangkap basah sedang berduaan dalam satu kamar di tempat Kos Kembar Kelurahan Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Operasi tersebut digelar Petugas Kepolisian Sektor Bontomarannu Polres Gowa dengan mendatangi sejumlah kost yang berada di Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bomar Kabupaten Gowa, Kamis (16/5/2019) malam.

Kapolsek Bontomarannu AKP Syarifuddin mengatakan razia kost-kostan tersebut akan rutin dilakukan selama bulan Ramadan.

Oleh karena itu, pihaknya memperingati para muda mudi untuk tidak melakukan hubungan asusila yang dinilai meresahkan masyarakat sekitar.

"Ini kami lakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengaku resah adanya aktivitas sejumlah pasangan muda-mudi yang diduga melakukan tindak asusila rumah kos kosan," kata AKP Syarifuddin.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

