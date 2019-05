Arema FC dan Persebaya Huni Papan Bawah, Dua Tim Promosi Puncaki Papan Atas Klasemen Liga 1 2019

Kapten Arema FC, Hamka Hamzah mencoba menenangkan oknum suporter yang terlibat kerusuhan dala laga PSS Sleman Vs Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Rabu (15/5/2019).

TRIBUNTIMUR.COM - Sejumlah pertandingan telah tersaji di pekan pertama Liga 1 2019.

Tiga laga tersaji pada malam ini, yang main dalam waktu bersamaan, yakni Bali United vs Persebaya, PSIS vs Kalteng Putra, dan Borneo FC vs Bhayangkara FC.

Update klasemen sementara Liga 1 2019 per Kamis (16/5/2019) malam dapat disimak dalam berita ini.

Link Klasemen Liga 1 2019 dapat diakses diakhir berita.

Sehari sebelumnya, tim promosi Liga 1 2019, PSS Sleman berhasil menundukkan Arema FC dengan skor 3-1.

Sesama tim promosi dari Liga 2 2018, Kalteng Putra juga meraih hasil positif di pekan pertama Liga 1 2019.

Bertandang ke Magelang, Kalteng Putra sukses mengalahkan PSIS dengan skor 1-2.

Gol kemenangan Kalteng Putra dicetak oleh Yohanes Pahabol (26') dan Rafael de Jesus Bonfim (41').

Sementara gol balasan PSIS dicetak oleh Septian David Maulana pada menit ke-20.

Kemenangan ini mengantarkan Kalteng Putra ke klasemen papan atas Liga 1 2019 dengan menempati posisi 3.