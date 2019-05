Promo Ramadan, Payless Nipah Mal Hadirkan Diskon 50 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sejumlah tenant di Nipah Mal Makassar menghadirkan promo Ramadan.



Salah satunya Payless yang terletak di area Upper Ground, Nipah Mal, Jl Urip Sumuharjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam rangka menyemarakkan Ramadan 2019 ini, Payless menghadirkan diskon up to 50 persen untuk sejumlah item terpilih hingga 22 Mei 2019 mendatang.



Berbagai model flat shoes, sendal, sneakers, running hingga heels dari brand ternama masuk pada promo ini antara lain Christian Siriano, Brash, American Eagle, Champion, Deflex Comfort, Lower East Side, Fioni, Comfort Plus dan Montego Bay Club.



Demikian disampaikan Kepala Toko Payless Nipah Mal Makassar, Andi Dewi Sartika kepada Tribun Timur, Kamis (16/5/2019).



"Beberapa produk yang tersedia di tenant kami, masuk dalam daftar discount up to 50 persen. Harganya pun bervariasi setelah diskon," katanya.



Menurutnya brand sepatu sendal ternama dapat ditebus dengan harga terjangkau.

Suasana tenant Payless di area Upper Ground, Nipah Mal, Jl Urip Sumuharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. (Sukmawati/Tribun Timur)

"Misalnya nih untuk brand Fioni untuk produk sendal dari harga Rp 299 ribu sisa Rp 239.200. American Eagle untuk produk sendal Rp 299 ribu menjadi Rp 149.500," ujarnya.



Brand lainnya seperti Montego Bay Club untuk produk wedges dari Rp 359 ribu sisa Rp 179 ribu.



Dexflex Comfort untuk produk wedges dari Rp 399 ribu sisa Rp199.500. Brash untuk produk sneakers dari Rp 459 ribu sisa Rp 321.300 ribu.



Champion untuk produk running Rp 459 ribu hingga Rp 229.500. Brand American khususnya produk boots dari Rp 459 ribu sisa Rp 321.300.



Brash untuk produk heals Rp 359 ribu menjadi Rp 179.500 rupiah dan Christian Siriano khusus heals dari Rp 399 ribu hingga Rp 319.200.



Selain diskon hingga 50 persen, promo buy one get one berlaku untuk merek Christian Siriano dan Fioni hanya Rp 259 ribu khusus item tertentu.



"Model yang paling banyak diminati customer setiap kali berbelanja, tergantung dari kategori usianya. Anak-anak lebih menyukai model LED kets shoes, anak remaja lebih dominan menyukai model flat shoes, ibu-ibu model sendal maupun high heels, dan untuk lanjut usia model sendal slip on, flat shoes maupun sneakers," ungkapnya.



Diketahui, Payless tidak hanya menjual produk sepatu saja. Beberapa model tas ransel, hand bag, dompet, kaos kaki, tali sepatu, alas sepatu, hingga produk shoes care seperti semir sepatu, sikat sepatu, pembersih sepatu untuk bahan beludru, kulit, serta kets. (*)