Perusahaan Perdagangan Indonesia Ikutan Pasar Murah Pemprov Sulsel, Tawarkan Bahan Pokok Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Sulsel, ikut ambil bagian pada Pasar Murah Ramadan Peduli Rakyat di gedung PKK Provinsi Sulsel Jl Masjid Raya Makassar selama 3 hari (16-18/5/2019).

Pada pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Sulsel ini, PPI Sulsel menawarkan beras, minyak goreng Pangnesia, gula, tepung terigu, dan kopi.

GM PPI Sulsel, Banti Yasin mengatakan, harga yang ditawarkan sangat terjangkau.

"Seperti minyak goreng pangnesia dibanderol Rp 10 ribu per liter harga normal Rp 12 ribu, dan Rp 20 ribu per 2 liter harga normal Rp 24 ribu," kata Banti via pesan WhatsApp, Kamis siang (16/5/2019).

Selain itu, untuk gula pasir harga normal Rp 13 ribu turun jadi Rp 11 ribu per kilogram, beras normalnya Rp 9.200 per liter dijual Rp 8.700 per kg.

"Pasar murah ini dibuka Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Luar biasa animo masyarakat datang ke pasar murah ini," katanya.

Selain di kantor PKK Sulsel, PPI juga ada di beberapa titik di kota Makassar menggelar pasar murah. Salah satunya di depan kantor PPI Makassar selama bulan Suci Ramadan.

"Khusus pasar murah selama tiga hari, kami sediakan 4 ton gula, 1.500 minyak goreng, dan 4 ton beras," kata Banti.

"Ini tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengonsumsi bahan pokok selama Ramadan dan jelang Idulfitri," jelas Banti menambahkan.(tribun-timur.com)

