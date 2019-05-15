Suara Partai Dapil I Sulsel DPRD Sulsel, Simak Berikut Ini
Saat ini, KPU Makassar belum memperlihatkan suara para calon legislator. Karena masih ada sinkronisasi suara caleg di internal partai.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, sudah menyelesaikan rekapitulasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel di Hotel Grand Asia Makassar, Jl Boulevard, Makassar, Rabu (15/5/2019).
Saat ini, KPU Makassar belum memperlihatkan suara para calon legislator.
Karena masih ada sinkronisasi suara caleg di internal partai.
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Suara partai mulai peraih suara tertinggi hingga terakhir yakni
*Nasdem: 97.999 (2 kursi)
Andi Rachmatika Dewi
Andre Prasetya Tanta
*Gerindra: 45.278 (1 kursi)
Edward Wijaya Horas
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*Golkar:39.172 (1 kursi)
*PPP: 28.384 (1 kursi)
Fauzan Amir Uskara
*PDIP: 27.453 (1 kursi)
*Demokrat: 26.336 (1 kursi)
*PKS: 23.191 (1 kursi)
Sri Rahmi
*PKB: 22.994 (1 kursi). (*)
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