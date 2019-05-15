Suara Partai Dapil I Sulsel DPRD Sulsel, Simak Berikut Ini

Saat ini, KPU Makassar belum memperlihatkan suara para calon legislator. Karena masih ada sinkronisasi suara caleg di internal partai.

Suara Partai Dapil I Sulsel DPRD Sulsel, Simak Berikut Ini
hasim arfah
KPU Makassar melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih di depan pengurus Muhammadiyah Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, sudah menyelesaikan rekapitulasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel di Hotel Grand Asia Makassar, Jl Boulevard, Makassar, Rabu (15/5/2019).

Saat ini, KPU Makassar belum memperlihatkan suara para calon legislator.

Karena masih ada sinkronisasi suara caleg di internal partai.

Skor 2-0, Live Streaming iNews TV Persija Jakarta vs Shan United Via meTube.id Tanpa Buffer di Sini

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indosiar Shopiee Liga 1 PSS Sleman vs Arema FC, Skor 1-0

Suara partai mulai peraih suara tertinggi hingga terakhir yakni

*Nasdem: 97.999 (2 kursi)
Andi Rachmatika Dewi
Andre Prasetya Tanta

*Gerindra: 45.278 (1 kursi)
Edward Wijaya Horas

 Setelah Gubernur, Giliran Wagub Beri Tugas ke Pj Wali Kota Makassar

*Golkar:39.172 (1 kursi)
*PPP: 28.384 (1 kursi)
Fauzan Amir Uskara

*PDIP: 27.453 (1 kursi)
*Demokrat: 26.336 (1 kursi)

*PKS: 23.191 (1 kursi)
Sri Rahmi
*PKB: 22.994 (1 kursi). (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

 

Tags
suara partai
dapil 1 dprd sulsel
DPRD Sulsel
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan