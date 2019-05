TRIBUNWIKI: Jadi Trending di Twitter, Ini Profil dan Perjalanan Karier Lily Collins

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nama aktris berkebangsaan Amerika Serikat Lily Collins menjadi trending topik pada Twitter.

Kebanyakan penggemarnya membahas tentang hubungan Lilly dan lawan mainnya Zac Efron di film Extremely Wicked yang tayang Mei 2019 ini.

Satu di antara mereka dikabarkan sedang menyimpan rasa. Tak sedikit pula setuju jika Lilly dan Zac Efron menjadi sepasang kekasih.

Lily Collins

Dilansir dari wikipedia.org Lily Jane Collins adalah seorang aktris, model, dan penulis Amerika kelahiran Inggris.

Peran layar pertamanya adalah pada usia dua tahun di serial BBC Growing Pains. Dia melanjutkan untuk belajar jurnalisme siaran di University of Southern California, dan sebagai remaja, menulis untuk majalah Seventeen, Teen Vogue, dan The Los Angeles Times.

Dia dinobatkan sebagai nternational Model of the Year by Spain's oleh majalah Glamour Spanyol setelah dipilih oleh Chanel untuk mengenakan salah satu gaun mereka di Hotel de Crillon pada 2007.

Masa muda

Lily Jane Collins lahir pada 18 Maret 1989 di Guildford, Surrey.

Ia merupakan putri musisi Inggris Phil Collins dan istri keduanya, Jill Tavelman, seorang Amerika yang merupakan mantan presiden Beverly Hills Women's Club.