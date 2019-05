TRIBUNWIKI: Ini Jadwal Praktek Dokter Bedah Onkologi di RS Siloam Makassar

Nur Fajriani



AttachmentsMon, May 13, 9:56 PM (15 hours ago)



to me

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rumah Sakit (RS) Siloam Makassar atau dikenal Siloam Hospital merupakan rumah sakit pusat rujukan yang menunjang layanan rumah sakit jaringan Siloam di provinsi-provinsi di Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua.

Dilansir dari website resmi siloamhospitals.com Siloam Hospitals Group (Siloam) adalah jaringan rumah sakit swasta yang terdepan di Indonesia dan telah menjadi benchmark (nilai standar) pada pelayanan kesehatan berkualitas di Indonesia.

Tim medis Siloam terdiri dari 2.700 dokter umum dan dokter spesialis, serta 10.000 perawat dan staf pendukung lainnya dan telah melayani hampir 2 juta pasien setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis berkelas dunia bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia, strategi bisnis Siloam yang berdasarkan pada economies of scale (prinsip skala ekonomis) memungkinkan setiap unit rumah sakitnya untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah.

Dengan demikian, visi perusahaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas internasional di Indonesia yang dilandasi dengan belas kasih ilahi dapat menjadi platform bagi Siloam untuk meresponi transformasi sosial yang dinamis di Indonesia.

Beberapa poli juga tersedia di Siloam Hospital dengan dokter spesialis.

Salah satu di antaranya yakni poli dokter spesialis Bedah Onkologi.

Apa itu Onkologi?

Dilansir dari alodokter.com onkologi merupakan bidang kedokteran yang khusus menangani pengobatan dan pencegahan penyakit kanker.

Sedangkan, dokter yang mengkhususkan diri pada bidang onkologi disebut sebagai onkolog, atau dokter spesialis kanker.