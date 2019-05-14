Pemilu 2019
Kantongi 18.114 Suara, Istri Kamrussamad Lolos ke DPRD Sulsel
Istri Kamrussamad, Hj Andi Nirawati Kamrussamad terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Istri Penggagas Young Entrepreneur Summit (YES), Kamrussamad, Hj Andi Nirawati Kamrussamad terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024.
Pada Pemilihan legislatif (Pileg) 2019, Andi Nirawati maju maccaleg di Dapil VI Sulsel.
Dapil VI Sulsel meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare.
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Ada sembilan dari 85 kursi diperebutkan di dapil ini. Satu kursi sudah dipastikan milik Partai Gerindra Sulsel. Kursi itu merupakan milik Nirwati.
Nirwati terpilih setelah memperoleh 18.114 suara. Ia menjadi caleg peraih suara terbanyak di internal partainya dan ke lima dari semua caleg di dapilnya.
Adapun peraih suara terbanyak pertama di dapil ini adalah Andi Muhammad Irfan AB dengan 36.212 suara.
Kemudian putra Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid, Sofyan Syam 36.207 suara.
Berikut perolehan suara partai dan caleg terpilih di Dapil VI Sulsel:
1. Golkar: 96.549
*Sofyan Syam: 36.207
2. PAN: 62.376
*Irfan AB: 36.212
3. Gerindra: 58.114
*Andi Nirawati: 18.114
4. PKS: 52.202
*Muzayyin Arif: 20.706
5. Nasdem: 46.674
*Irwan: 12.827
6. PKB: 44.393
*Anwar Recca: 11.363
7. PDIP: 35.947
*Rahmat Muhayang: 10.000
8. Demokrat: 34.285
*Ni'matullah Erbe: 9.595
9. Golkar: 32.183
*Ina Kartika Sari: 19.652
++Dapil VI (9 kursi): Maros, Pangkep, Barru, Parepare
Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin
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