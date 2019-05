BERLANGSUNG Live beIN Sports Live Streaming Inter Milan vs Chievo - Tembus Zona Champions Serie A

TRIBUN-TIMUR.COM - Live beIN Sports Live Streaming Inter Milan vs Chievo adalah lanjuta pertandingan Liga Italia yang akan tersaji pada Selasa (14/5/2019) dini hari.

Live beIN Sports Live Streaming Inter Milan vs Chievo akan ditayangkan dari Stadion Geuseppe Meazza, Milan, Italia, dimulai pada pukul 02.00 WIB atau 03.00 Wita.

Link Live beIN Sports Live Streaming Inter Milan vs Chievo Verona di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beIN Sports dan vidio.com premier.

Laga Inter Milan vs Chievo Verona akan menjadi pertaruhan Inter Milan untuk bertahan di zona empat besar klasemen akhir Liga Italia.

Inter sendiri kini tengah berada di posisi 4 dengan 63 poin, hanya terpaut 2 poin dari Atalanta dan 1 poin dari Milan.

Inter Milan wajib menang demi mengamankan posisinya di Liga Champions. Pasalnya AC Milan & AS Roma menguntit dan siap menyalip Inter Milan di zona Liga Champions.

Sementara Chievo Berada di posisi juru kunci dengan raihan poin 15, sudah dipastikan tidak bisa lagi keluar dari zona degradasi karena tersisa 3 laga lagi di musim ini.

Meski Juventus sudah memastikan diri menjadi juara di Liga Italia.

Namun, sejumlah klub di Liga Italia masih bersaing untuk memperebutkan tempat di zona Liga Champions.