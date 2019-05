TRIBUNWIKI: #WeMissYouKyungsoo Jadi Trending Twitter, Siapa Sosoknya? Ini Dia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Baru-baru ini hashtag #WeMissYouKyungsoo menjadi trending Twitter pada, Senin (13/5/2019).

Kyung Soo atau lebih dikenal D.O merupakan aktris asal Korea Selatan dan merupakan member boyband EXO.

Beberapa penggemar D.O ini tengah merindukan penampilan dan aktingnya pada layar kaca.

Pasalnya ia memang sudah jarang terlihat, para penggemarnya pun mempertanuyakan keberadaan D.O dan berharap ada kepastian kabar dari pihak agensi.

Berikut profil dan perjalanan D.O

Dilansir dari wikipedia.org Do Kyung Soo atau lebih dikenal dengan nama panggungnya D.O., adalah penyanyi dan aktor Korea Selatan.

Ia juga dikenal sebagai anggota dan salah satu vokalis utama grup penyanyi laki-laki Tiongkok-Korea Selatan EXO Selain melakukan kegiatan bersama grupnya,

Selain itu D.O pun telah membintangi berbagai drama televisi dan film seperti Pure Love (2016), My Annoying Brother (2016), Swing Kids (2018), dan 100 Days My Prince (2018).

Karier

1993-2011: Pra-debut