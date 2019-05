TRIBUNWIKI: Ucapan Selamat Hari Ibu Internasional Berbahasa Inggris, Bisa Jadi Caption Instagram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hari ibu internasional jatuh pada tanggal 12 Mei.

Saatnya bagi kalian untuk mengucapkan selamat kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan hingga dewasa.

Banyak cara yang dapat dilakukan mulai dari memberikan bunga, membuat hari yang menyenangkan, ataupun kado lainnya.

Salah satu cara membut hari ibu internasional menjadi lebih bermakna, kalian bisa memberi ucapan yang menyentuh.

Nah, untuk memudahkan kalian Tribunwiki telah mengutipnya dari berbagai sumber dalam bahasa inggris, berikut ucapannya:

1. Happy Mother’s Day to the best mom in the world! Thank you for everything you’ve given to me. I hope you will always be healthy and happy. I Love you Mom!

Selamat Hari Ibu untuk ibu terbaik di dunia. Terima kasih atas segala hal yang telah kau berikan untukku. Semoga engkau selalu sehat dan bahagia. Aku mencinatimu bu!

2. I could bring you flowers, I could give you gift. However, your love will never be repaid because your love is true love that will not last. Happy Mother’s Day to you!

Aku bisa membawakanmu bunga, aku bisa memberimu hadiah. Namun bagaimanapun, kasih mu tak pernah bisa aku balas karena kasihmu adalah kasih sejati yang abadi. Selamat Hari Ibu untukmu.

3. Happy Mother’s Day and thank you! Without you I am nothing. I’m just a weak man who still needs the power of love from you.