TRENDING YouTube, Video & Lirik Lagu Terbaru Zayn Malik-Zhavia Ward 'A Whole New World' Ost Aladdin

TRIBUN-TIMUR.COM,- Lagu terbaru Zayn Malik dan Zhavia Ward Soundtrack Film Aladdin jadi trending di YouTube.

Diunggah sejak empat hari yang lalu di kanal YouTube DisneyMusicVEVO, lagu ini telah ditonton 18 juta kali.

Baca: CEK Ramalan Zodiak Kamu Senin 13 Mei 2019 Yuk! Gemini Mudah Tersulut Emosi, Virgo Hadapi Masalah

Baca: Terancam Hukuman Mati, Ini 5 Fakta HS Pemuda yang Ancam Penggal Kepala Jokowi Kini Ditangkap Polisi

soundtrack lainnya akan dirilis dalam waktu dekat.

Di antaranya Arabian Night, One Jump Ahead, Prince Ali, dan lain-lain.

Album digital soundtrack Aladdin akan dirilis 21 Mei 2019.

Nantinya album fisik akan dirilis bersamaan dengan film Aladdin yakni 24 Mei 2019.

Berikut lirik lagu dan terjemah lagu A Whole New World Zayn Malik dan Zhavia Ward Soundtrack Film Aladdin:

I can show you the world

(Aku bisa tunjukkan padamu dunia)

Shining, shimmering, splendid

(yang bersinar, berkilau, mengagumkan)

Tell me, princess, now when did

(beritahu aku, Putri, kapan)

You last let your heart decide?

(terakhir kali kau biarkan hatimu memutuskan)

I can open your eyes

(Aku bisa membuka matamu)

Take you wonder by wonder

(Membawamu pada keajaiban)

Over sideways and under

(dari atas, samping, dan bawah)

On a magic carpet ride

(di atas karpet ajaib)