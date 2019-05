Bupati Luwu Timur Bahas Malaria dan Pembagian Kelambu Gratis di Bali

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler diundang membahas komitmen eliminasi malaria bersama Menteri Kesehatan RI, Prof Nila Djuwita F Moeloek di Desa Budaya Kartalangu Denpasar Bali, Senin (13/5/2019).

Kegiatan bertepatan dengan peringatan Hari Malaria sedunia 2019 itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan sejumlah gubernur se-Indonesia.

Husler mengatakan, Hari Malaria sedunia 2019 sebuah kampanye akar rumput bertujuan menjaga kasus malaria tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Termasuk memobilisasi tambahan sumber daya serta memberdayakan masyarakat mengambil kepemilikan dalam pencegahan dan perawatan penyakit malaria," kata Husler kepada TribunLutim.com, Senin (13/5/2019) sore.

Penyakit malaria kata Husler tidak menular antar manusia. Menyentuh orang yang terinfeksi tidak akan menyebarkan virusnya.

"Saya sudah memerintahkan dinas kesehatan agar aktif mensosialisasikan di masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit malaria," imbuhnya.

"Langkah yang ditempuh pemkab mencegah malaria selain fogging juga membagikan kelambu gratis kepada warga di daerah rawan malaria," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Husler didaulat membacakan komitmen eliminasi malaria mewakili 11 kabupaten/kota se-Indonesia.

Husler juga menerima sertifikat eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan RI Prof Nila Djuwita F Moeloek pada kegiatan bertema Zero Malaria Starts with Me atau Nol Malaria Dimulai dari Saya.

Ada 11 kabupaten terpilih dari 7 provinsi menerima sertifikat yaitu Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Aceh Barat (Aceh), Bungo (Jambi), Muaro (Jambi), Tanjung Jabung Timur (Jambi), Tanjung Jabung Barat (Jambi).

Lampung Barat (Lampung), Cilacap (Jawa Tengah), Kebumen (Jawa Tengah), Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan) dan Toli-Toli (Sulawesi Tengah).

