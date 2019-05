TRIBUNWIKI: Film Animasi Tentang Sahabat Nabi Muhammad SAW 'Bilal' Tayang, Ini Sinopsis & Trailernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Film Bilal: A New Breed Of Hero akhirnya tayang di Indonesia.

Adapun jadwal penayangannya yaitu 15 Mei 2019 serentak di CGV dan Cinemaxx

Sebelumnya film ini tayang di Amerika Serikat lalu akhirnya ke Indonesia.

Dilansir dari Tribunnews, film animasi panjang pertama dari Uni Emirat Arab garapan Barajoun Entertainment ini, dialih suarakan oleh aktor asal Inggris, Adewale Akinnuoye-Agbaje, yang berperan sebagai Killer Croc di film Suicide Squad.

Film Bilal sendiri diangkat berdasarkan kisah nyata seorang anak berumur tujuh tahun yang bercita-cita ingin menjadi seorang ksatria. Namanya Bilal.

Film Bilal : A New Breed Of Hero, sebelum tayang dibioskop, telah mencuri perhatian saat diputar di festival film Cannes, pada Mei lalu, dan mendapatkan penghargaan dari sebagai Best Inspiring Movie dalam kategori Animasi.

Seorang pemuka agama Islam yang tinggal di Amerika, Ustadz Fahmi Zubir mengungkapkan, banyak pihak yang bertanya padanya tentang film “Bilal”.

Hal tersebut yang membuatnya penasaran, dan akhirnya ia bersama keluarganya menonton film ini di bioskop.

”Akhirnya kami nonton sekeluarga. Walhasil, mengharukan, bagus betul, dan model dakwah yang soft. Wisdom beyond the knowledge,” ujarnya.

Ayman Jamal, Produser dan Ko-Sutradara film Bilal: A New Breed Of Hero mengatakan, bahwa film Bilal dibuat berdasarkan kisah nyata.