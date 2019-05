TRIBUNWIKI - Penata Musik Indonesia Khimawan Santosa Tutup Usia, Berikut Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Industri musik dan perfileman tanah air berduka.

Salah satu putra terbaik bangsa, Khikmawan Santosa tutup usia, Sabtu (11/5/2019) dini hari.

Namanya pun menjadi trending topic tanah air pada hari yang sama.

Kabar meninggalnya Khikmawan Santosa disampaikan langsung oleh para rekannya yang sama-sama bekerja di industri film Indonesia.

Sebut saja, Ernest Prakarsa da Djoko Anwar yang sekaligus menjadi langganan Khikmawan Santosa untuk setiap penataan musik dalam film-film mereka.

Dilansir dari Kompas.com, Ernest Prakarsa melalui akun twitternya merasa tidak percaya atas meninggalnya sahabatnya tersebut.

"Badan gw gemeteran, jantung deg2an. Baru aja ngobrol beberapa hari lalu, tiba2 barusan dapet kabar Kiki (Khikmawan Santosa / Crossfade) meninggal dunia pukul 03:00 tadi di daerah Puncak karena kecelakaan. Rest In Peace, Bro. This is too unreal," tulis Ernest di akun Twitter-nya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu pagi.

Beberapa sineas lain yang pernah bekerja sama dengan Khikmawan menyampaikan duka dan belasungkawa mereka.

"Selamat jalan Khikmawan Santosa. Perfilman Indonesia sangat kehilanganmu. Istirahat yang tenang ya, Ki," tulis sutradara Joko Anwar dalam akun Twitter miliknya.

Sementara sutradara Mouly Surya mengaku tak menyangka rekannya itu telah berpulang dan mengungkapkan kesedihannya.

