Sheila On 7 batal manggung di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (11/5/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyebab Sheila On 7 batal manggung di Batam, penggemar rugi jutaan rupiah.

Grup band Sheila On 7 batal tampil di konser "Live In Concert So7 Jump Higher" yang rencananya akan digelar di Temenggung Abdul Jamal Sport Hall, Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu (11/5/2019).

Hal itu diumumkan Sheila On 7 melalui unggahan dalam akun Instagram resmi @sheilaon7 yang dikutip Kompas.com Sabtu siang.

"Untuk Sheilagank & seluruh pendengar musik Sheila On 7 khususnya di Batam, kami Sheila on 7 mohon maaf sebesar2nya atas tidak memungkinkannya kami untuk dapat tampil pada acara Live In Concert SO7 "Jump Higher" 11 Mei 2019 di Temenggung Abdul Jamal Sport Hall, Batam," tulisnya di kolom keterangan.

"Dikarenakan adanya ketidaksiapan teknis & non teknis dari penyelenggara yang bersangkutan. Terimakasih," lanjutnya.

Pemain bas sekaligus manajer Sheila On 7, Adam Muhammad menjelaskan, pihak promotor belum siap memberangkatkan Sheila On 7 ke Batam.

Hingga akhirnya Adam memutuskan untuk membatalkan penampilan mereka dalam acara tersebut.

"Hmm.. sebenarnya sih saya kalau mau ngomong gimana ya, soalnya kan sensitif ya. Intinya sih memang akhirnya saya putuskan begitu, karena memang dari pihak promotor belum siap," ucap Adam kepada Kompas.com melalu sambungan telepon, Sabtu sore.

"Kita juga enggak mungkin berangkat, karena untuk perjalanan ke sana juga belum siap. Jadi ya saya memutuskan untuk mengumumkan lebih awal. Harusnya hari ini berangkat," sambungnya.

Fans Rugi Jutaan