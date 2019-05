LIRIK Lagu Baru Ed Sheeran & Justin Bieber 'I Don't Care', Sudah Ditonton 8,8 Juta Kali di YouTube

LIRIK Lagu baru Ed Sheeran & Justin Bieber 'I Don't Care', Sudah Ditonton 6,6 Juta Kali di YouTube

TRIBUN-TIMUR.COM,- Justin Bieber dan Ed Sheeran resmi merilis lagu terbaru mereka di YouTube Ed Sheeran, Kamis (9/5/2019).

Lagu berjudul I Don't Care tersebut telah ditonton hingga 8,8 juta kali.

Berikut Lirik lagu "I Don't Care"

[Verse 1: Ed Sheeran]

I'm at a party I don't wanna be at

And I don't ever wear a suit and tie, yeah

Wonderin' if I could sneak out the back

Nobody's even lookin' me in my eyes

Can you take my hand?

Finish my drink, say, "Shall we dance?" (Hell, yeah)

You know I love ya, did I ever tell ya?

You make it better like that



[Pre-Chorus: Ed Sheeran]

Don't think I fit in at this party

Everyone's got so much to say (Yeah)

I always feel like I'm nobody, mmm

Who wants to fit in anyway?



[Chorus: Ed Sheeran]

'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah

All the bad things disappear

And you're making me feel like maybe I am somebody

I can deal with the bad nights

When I'm with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

'Cause I don't care as long as you just hold me near

You can take me anywhere

And you're making me feel like I'm loved by somebody

I can deal with the bad nights

When I'm with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh



[Verse 2: Justin Bieber]

We at a party we don't wanna be at

Tryna talk, but we can't hear ourselves

Press your lips, I'd rather kiss 'em right back

With all these people all around

I'm crippled with anxiety

But I'm told it's where we're s'posed to be

You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind

And you make it better like that



[Pre-Chorus: Justin Bieber]

Don't think we fit in at this party

Everyone's got so much to say, oh yeah, yeah

When we walked in, I said I'm sorry, mmm

But now I think that we should stay



[Chorus: Ed Sheeran & Justin Bieber]

'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah

All the bad things disappear

Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody

I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

'Cause I don't care as long as you just hold me near

You can take me anywhere

And you're making me feel like I'm loved by somebody

I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (No)



[Bridge: Justin Bieber & Ed Sheeran]

I don't like nobody, but it's like you're the only one here

I don't like nobody but you, baby, I don't care

I don't like nobody but you, I hate everyone here

I don't like nobody but you, baby, yeah



[Chorus: Ed Sheeran & Justin Bieber]

'Cause I don't care (Don't care)

When I'm with my baby, yeah (Oh yeah)

All the bad things disappear (Disappear)

And you're making me feel like maybe I am somebody (Maybe I'm somebody)

I can deal with the bad nights (With the bad nights)

When I'm with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

'Cause I don't care as long as you just hold me near (Me near)

You can take me anywhere (Anywhere, anywhere)

And you're making me feel like I'm loved by somebody

(I'm loved by somebody, yeah, yeah, yeah)

I can deal with the bad nights

When I'm with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Terjemahan lirik lagu "I Don't Care" [Verse 1: Ed Sheeran]

Aku ada di pesta yang tak ingin aku ikuti

Dan aku tidak pernah memakai jas dan dasi, ya

Bertanya-tanya apakah aku bisa pergi

Tidak ada yang bahkan menatapku di mataku

Bisakah kamu memegang tanganku?

Habiskan minumanku, katakan, "Apakah kita akan menari?" (Sial, ya)

Kau tahu aku mencintaimu, pernahkah aku memberi tahumu?

Kau membuatnya lebih baik seperti itu



[Pre-Choir: Ed Sheeran]

Jangan pikir aku cocok di pesta ini

Setiap orang memiliki banyak hal untuk dikatakan (Ya)

Aku selalu merasa seperti tidak ada, mmm

Lagi pula, siapa yang ingin mencocokkan?



[Choir: Ed Sheeran]

Karena aku tidak peduli ketika aku bersama kasihku, ya

Semua hal buruk hilang

Dan kamu membuat aku merasa mungkin aku seseorang

Aku bisa menghadapi malam yang buruk

Saat aku bersama kasihku, ya

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Karena aku tidak peduli selama kamu memelukku

Kamu bisa membawaku ke mana saja

Dan kamu membuat aku merasa seperti seseorang yang dicintai

Aku bisa menghadapi malam yang buruk

Saat aku bersama kasihku, ya

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh



[Verse 2: Justin Bieber]

Kami di pesta yang tidak kami inginkan

Mencoba berbicara, tetapi kita tidak dapat mendengar diri kita sendiri

Tekan bibirmu, lebih baik aku menciumnya lagi

Dengan semua orang di sekitar ini

Saya lumpuh karena kecemasan

Tapi aku diberitahu di situlah seharusnya kita berada

Apa yang kamu tahu? Ini agak gila karena aku benar-benar tidak keberatan

Dan kamu membuatnya lebih baik seperti itu



[Pre-Choir: Justin Bieber]

Jangan kira kita cocok di pesta ini

Setiap orang memiliki banyak hal untuk dikatakan, oh ya

Ketika kami masuk, aku berkata aku minta maaf, mmm

Tetapi sekarang aku berpikir bahwa kita harus tetap di sini



[Choir: Ed Sheeran & Justin Bieber]

Karena aku tidak peduli ketika aku bersama kasihku, ya

Semua hal buruk hilang

Ya, kamu membuat aku merasa mungkin aku seseorang

Aku bisa menghadapi malam yang buruk ketika aku bersama kasihku, ya

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

Karena aku tidak peduli selama kamu memelukku

Kamu bisa membawaku ke mana saja

Dan kamu membuat aku merasa seperti seseorang dicintai

Aku bisa menghadapi malam yang buruk ketika aku bersama kasihku, ya

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (tidak)



[Bridge: Justin Bieber & Ed Sheeran]

Aku tidak suka siapa pun, tetapi sepertinya kamu satu-satunya di sini

Aku tidak suka siapa pun kecuali kamu, sayang, aku tidak peduli

Aku tidak suka siapa pun kecuali kamu, aku benci semua orang di sini

Aku tidak suka siapa pun kecuali kamu, sayang



[Choir: Ed Sheeran & Justin Bieber]

Karena aku tidak peduli (tak peduli)

Ketika aku dengan kasihku, yeah (Oh yeah)

Semua hal buruk hilang (Menghilang)

Dan kamu membuat aku merasa seperti mungkin aku seseorang (Mungkin aku seseorang)

Saya bisa berurusan dengan malam yang buruk (Dengan malam yang buruk)

Saat aku bersama kasihku, ya

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

Karena aku tidak peduli selama kamu hanya memelukku (aku dekat)

kamu dapat membawa aku ke mana saja (di mana saja, di mana saja)

Dan kamu membuat aku merasa seperti seseorang dicintai

(Aku dicintai oleh seseorang, yeah, yeah, yeah)

Saya bisa menghadapi malam yang buruk

Saat aku bersama kasihku, ya

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lirik Lagu I Don't Care Ed Sheeran dan Justin Bieber Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, http://www.tribunnews.com/seleb/2019/05/10/lirik-lagu-i-dont-care-ed-sheeran-dan-justin-bieber-lengkap-dengan-terjemahan-bahasa-indonesia?page=2.

Penulis: Tiara Shelavie

Editor: sri juliati

