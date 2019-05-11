Pemilu 2019

Demokrat Masih Kunci Kursi Ketua, Ini 45 Nama Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024

Rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara Pemilu 2019 tingkat Provnsi Sulawesi Barat, telah berakhir, Jumat (10/5/2019) malam.

Demokrat Masih Kunci Kursi Ketua, Ini 45 Nama Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Komisioner KPU Pasangkayu menyerahkan dokumen hasil rekap tingkat kabupaten kepada Ketua KPU Sulbar Rustang pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Hotel Srikandi Mamuju. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara Pemilu 2019 tingkat Provnsi Sulawesi Barat, telah berakhir, Jumat (10/5/2019) malam.

Hasil rekapitulasi berdasarkan Model DB-1 DPRD Sulbar, Demokrat masih menjadi jawara, di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Demokrat raih sembilan kursi dari 45 kuota kursi di DPRD Sulbar.

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Kursi Demokrat masing-masing diraih di Dapil 2 Sulbar 1 kursi, Dapil 3 Sulbar satu kursi, Dapil 4 Sulbar 1 kursi, Dapil 5 Sulbar 3 kursi, Dapil 6 Sulbar 2 kursi dan Dapil 7 Sulbar 1 kursi.

Meski dipastikan Demokrat masih memegang kursi ketua. Namun, partai besutan mantan Bupati Mamuju H Suhardu Duka itu, kehilangan satu kursi, dimana pada Pileg 2014 Demokrat memiliki 10 kursi DPRD Sulbar.

Demokrat kehilangan kursi di Dapil 1 Sulbar Kabupaten Mamasa. Caleg petahananya Ir Yahuda, disingkirkan oleh pendatang baru.

Peraih kursi terbanyak kedua yakni kedua, Golkar dengan perolahan delapan kursi. Sementara Nasdem dan PDI Perjuangan masing-masing dapatkan enam kursi.

DPRD Provinsi
- Dapil Sulbar I Mamasa
1. Ismiwati Ramlan 18,388/Nasdem 23,135
2. H Sudirman 8,782/Golkar 14,562
3. Junsetbudi Bombong 3,455/Hanura 10,989
4. Zadrak To'tuan 6,773/PPP 9,427
5. Obednego Depparinding 8,322/Perindo 9,285
6. Sabar Budiman 3,317/ PDIP 7,781

- Dapil Sulbar II Polman A
1. Abdul Halim 6,644/PDIP 22,892
2. Husain Haenur 8,149/Demokrat 16,733
3. H Risbar Berlian Bachri 5,587/Nasdem 15,526
4. H Syahrir 4,729/Gerindra 13,567
5. Ir A Muslim Fattah 3,861/Golkar 13,254
6. H M Arsat Saggap 5,039/PAN 15,210
7. Drs Hasan Bado 4,058/PKB 12,940
8. Drs H Hasanuddin 4,455/Hanura 8,043

- Dapil Sulbar III Polman B
1. Usman Suhuriah 8,056/ Golkar 26,206
2. Gerindra 5,456 / Gerindra 13,687
3. Abdul Rahim 5,986/Nasdem 13,582
4. M Irbad Khairuddin 2,261/PDIP 9,127
5. Syamsul Samad 6,657/Demokrat 9,062
6. Ir H Hamsah Sunuba 7,415/Golkar 26,206
7. Andi Salehuddin 5,036 /Perindo 7,560

- Dapil Sulbar IV Majene
1. Andi Irfan Sulaiman 10,095/Gerindra 18152
2. Drs H Itol Syaiful Tonra 6,618 /PDIP 17647
3. Dr H Muliyadi Bintaha 6,340/Golkar 13729
4. H Kalma Katta 12,396/Demokrat 13646
5. M Dalif Arsyad 3,588/PKB 9,393

- Dapil Sulbar V Mamuju
1. Hj Siti Suraidah Suhardi 9,820/Demokrat 40,014
2. Muhammad Jayadi 7,794/Nasdem 26,867
3. Arif Daeng Mattemmu 7,689/PAN 17,034
4. Sukri 8,146/ Demokrat 40,014
5. Ruslan 6,096/PDIP 13,052
6. H Damris 4,452 / Golkar 11,774
7. Ahmad Ikhsan Syarif 3,555 /Hanura 9,698
8. Muh Hatta Kainang 5,256 /Nasdem 26,867
9. Firman Argo Waskito 6,961/Demokrat 40,014

- Dapil Sulbar VI Mateng
1. Amalia Fitri Aras 22,622/Demokrat 28,543
2. Muhammad Sukardy M Noer 3115/ Demokrat 28,543
3. Haris Halim Sinring 4,492/Gerindra 8,241
4. Taufiq Agus 2,978/Golkar 7,324

- Dapil Sulbar VII Pasangkayu
1. Rayu 3,517/ PDIP 14,366
2. Ir H Abidin 3,752/Demokrat 12,097
3. Dr H Marigun Rasyid 2,528 / Golkar 9,241
4. M Yusri Nur 3,829/ Perindo 8,945
5. Muhammad Rizal Saal 4,875/Hanura 8,725
6. Andi Muhammad Qusyairi 3,040 / Nasdem 8,269

(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

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Tags
Demokrat
DPRD Sulbar
Sulawesi Barat
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Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
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