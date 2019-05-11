Pemilu 2019
Demokrat Masih Kunci Kursi Ketua, Ini 45 Nama Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024
Rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara Pemilu 2019 tingkat Provnsi Sulawesi Barat, telah berakhir, Jumat (10/5/2019) malam.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara Pemilu 2019 tingkat Provnsi Sulawesi Barat, telah berakhir, Jumat (10/5/2019) malam.
Hasil rekapitulasi berdasarkan Model DB-1 DPRD Sulbar, Demokrat masih menjadi jawara, di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Demokrat raih sembilan kursi dari 45 kuota kursi di DPRD Sulbar.
Baca: Hasil Rekapituasi KPU Sulbar, Jokowi-Maruf Menang di Sulawesi Barat, Berapa Suara Prabowo-Sandi?
Baca: Ini Caleg DPRD Sulbar yang Hampir Pasti Lolos dari Dapil VII, Satu Petahana Tersingkir
Baca: Raih Suara Terbanyak,Demokrat Borong Kursi Pertama dan Kedua DPRD Sulbar di Dapil VI
Kursi Demokrat masing-masing diraih di Dapil 2 Sulbar 1 kursi, Dapil 3 Sulbar satu kursi, Dapil 4 Sulbar 1 kursi, Dapil 5 Sulbar 3 kursi, Dapil 6 Sulbar 2 kursi dan Dapil 7 Sulbar 1 kursi.
Meski dipastikan Demokrat masih memegang kursi ketua. Namun, partai besutan mantan Bupati Mamuju H Suhardu Duka itu, kehilangan satu kursi, dimana pada Pileg 2014 Demokrat memiliki 10 kursi DPRD Sulbar.
Demokrat kehilangan kursi di Dapil 1 Sulbar Kabupaten Mamasa. Caleg petahananya Ir Yahuda, disingkirkan oleh pendatang baru.
Peraih kursi terbanyak kedua yakni kedua, Golkar dengan perolahan delapan kursi. Sementara Nasdem dan PDI Perjuangan masing-masing dapatkan enam kursi.
DPRD Provinsi
- Dapil Sulbar I Mamasa
1. Ismiwati Ramlan 18,388/Nasdem 23,135
2. H Sudirman 8,782/Golkar 14,562
3. Junsetbudi Bombong 3,455/Hanura 10,989
4. Zadrak To'tuan 6,773/PPP 9,427
5. Obednego Depparinding 8,322/Perindo 9,285
6. Sabar Budiman 3,317/ PDIP 7,781
- Dapil Sulbar II Polman A
1. Abdul Halim 6,644/PDIP 22,892
2. Husain Haenur 8,149/Demokrat 16,733
3. H Risbar Berlian Bachri 5,587/Nasdem 15,526
4. H Syahrir 4,729/Gerindra 13,567
5. Ir A Muslim Fattah 3,861/Golkar 13,254
6. H M Arsat Saggap 5,039/PAN 15,210
7. Drs Hasan Bado 4,058/PKB 12,940
8. Drs H Hasanuddin 4,455/Hanura 8,043
- Dapil Sulbar III Polman B
1. Usman Suhuriah 8,056/ Golkar 26,206
2. Gerindra 5,456 / Gerindra 13,687
3. Abdul Rahim 5,986/Nasdem 13,582
4. M Irbad Khairuddin 2,261/PDIP 9,127
5. Syamsul Samad 6,657/Demokrat 9,062
6. Ir H Hamsah Sunuba 7,415/Golkar 26,206
7. Andi Salehuddin 5,036 /Perindo 7,560
- Dapil Sulbar IV Majene
1. Andi Irfan Sulaiman 10,095/Gerindra 18152
2. Drs H Itol Syaiful Tonra 6,618 /PDIP 17647
3. Dr H Muliyadi Bintaha 6,340/Golkar 13729
4. H Kalma Katta 12,396/Demokrat 13646
5. M Dalif Arsyad 3,588/PKB 9,393
- Dapil Sulbar V Mamuju
1. Hj Siti Suraidah Suhardi 9,820/Demokrat 40,014
2. Muhammad Jayadi 7,794/Nasdem 26,867
3. Arif Daeng Mattemmu 7,689/PAN 17,034
4. Sukri 8,146/ Demokrat 40,014
5. Ruslan 6,096/PDIP 13,052
6. H Damris 4,452 / Golkar 11,774
7. Ahmad Ikhsan Syarif 3,555 /Hanura 9,698
8. Muh Hatta Kainang 5,256 /Nasdem 26,867
9. Firman Argo Waskito 6,961/Demokrat 40,014
- Dapil Sulbar VI Mateng
1. Amalia Fitri Aras 22,622/Demokrat 28,543
2. Muhammad Sukardy M Noer 3115/ Demokrat 28,543
3. Haris Halim Sinring 4,492/Gerindra 8,241
4. Taufiq Agus 2,978/Golkar 7,324
- Dapil Sulbar VII Pasangkayu
1. Rayu 3,517/ PDIP 14,366
2. Ir H Abidin 3,752/Demokrat 12,097
3. Dr H Marigun Rasyid 2,528 / Golkar 9,241
4. M Yusri Nur 3,829/ Perindo 8,945
5. Muhammad Rizal Saal 4,875/Hanura 8,725
6. Andi Muhammad Qusyairi 3,040 / Nasdem 8,269
(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
A
-
Jumlah Petugas KPPS Meninggal Dunia di Gowa Bertambah
-
Pengamat: Emak-emak dan Pemuda Lebih Menarik Hingga Dipilih Masyarakat
-
Ini Empat Nama Peraih Suara Terbanyak DPD RI Dapil Sulawesi Barat
-
Ini Caleg DPRD Sulbar yang Hampir Pasti Lolos dari Dapil VII, Satu Petahana Tersingkir
-
Raih Suara Terbanyak,Demokrat Borong Kursi Pertama dan Kedua DPRD Sulbar di Dapil VI