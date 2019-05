Aneka Obat Turun Harga di Boston Health & Beauty Mal Panakukang Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gerai Boston Health & Beauty Mal Panakukang (MP) Makassar menghadirkan promo turun harga untuk sejumlah obat dan vitamin.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (11/5/2019) beberapa jenis obat maag turun harga.

Salah satunya Mylanta Tablet 10's, Mylanta Liquid 150 ml, Mylanta Liquid 50ml dari Rp 8.600-Rp 50.400 turun menjadi Rp 7.300-Rp 42.300.

Freshcare Mix Citrus turun dari Rp 18.190 menjadi Rp 8.500.

Tolak Angin All Variants turun dari Rp 1.500-Rp 21.050 mejadi Rp 1 400-Rp 19.900.

Holisticare Ester C Strip 4's , Holisticare Supreme Ester C Orange 10's, Holisticare Supreme Ester C Blackcurrant 10's turun dari Rp 8.400-Rp 52.300 menjadi Rp 7.300-44.300.

Enervon-c Tablet 4's turun dari Rp 5.975 menjadi Rp 4.400.

Imboost Syrup 60ml, Imboost Syrup 120ml, Imboost Tablet 10's turun dari Rp 47.650-Rp 76.250 menjadi Rp 42.500 menjadi Rp 67.900.

Sangobion 10's, Sangobion Fizz Tablet 10's, Sangobion, Vitatonik 250ml turun dari Rp 16.100-Rp 60 ribu menjadi Rp 14.500-Rp 53.500.

Joybee Multivitamin Madu Jeruk 100ml, Joybee Multivitamin Madu Orginal 100ml, Joybee Grow Emulsion Jeruk 200ml turun dari Rp 16.900-Rp 23.900 menjadi Rp 13.300-Rp 18.700.

Madu TJ Murni 150gr turun dari Rp 21.300 menjadi Rp 18.200.

Berdasarkan brosur di depan gerai, promo ini berlaku hingga 31 Mei 2019 mendatang. (*)

