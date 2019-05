Jadwal Liga Spanyol Pekan 37 - Valencia & Sevilla Berusaha ke Zona 4 Besar, Laga Barcelona vs Getafe hanya formalitas untuk penerimaan tropi juara.

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal kompetisi Liga Spanyol musim 2018-2019 tinggal dua pertandingan lagi. Dan tak lagi berpengaruh bagi Barcelona.

Laga Atletico Madrid vs Sevilla, Barcelona vs Getafe, dan Real Sociedad vs Real Madrid akan menjadi sorotan utama dalam Liga Spanyol pekan ke-37 ini, Minggu (12/5/2019).

Kenapa jadi sorotan, karena tiga tim, Getafe, Valencia dan Sevilla berusaha untuk masuk posisi empat besar klasemen akhir.

Saat ini, posisi satu-tiga sudah ditempati berurut Barcelona, Atletico Madrid, dan Real Madrid yang lolos ke Liga Champions.

Tinggal satu tempat lagi untuk ke babak kualifikasi Liga Champions musim depan.

Posisi ini diperebutkan tiga klub sekailgus, Getafe (58 poin), Valencia (55), Sevilla (55).

Pada pekan ke-37 ini, Getafe akan menghadapi juara Liga Spanyol Barcelona di Camp Nou,

Rayakan Gelar