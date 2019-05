Jadwal Bola Akhir Pekan Ini, Penentuan Gelar Juara Liga Inggris Antara Liverpool dan Manchester City

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhir pekan ini akan menjadi penentu gelar juara untuk beberapa liga di Eropa seperti Liga Inggris, Liga Jerman dan Liga Belanda.

Pertandingan akhir pekan ini akan dimulai dari Sabtu (11/5/2019) hingga Selasa (14/5/2019).

Adapun laga menarik yang sayang untuk dilewatkan ialah AS Roma vs Juventus (Liga Italia), RB Leipzig vs Munchen (Liga Jerman), Liverpool vs Wolves ( Liga Inggris ) dan masih banyak lagi.

Liga Inggris

Liga Inggris tengah ramai dalam pembicaraan ketika melihat tim-tim kontestannya berjaya di kancah Eropa.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua kompetisi teratas Eropa, Liga Champions dan Liga Eropa diboyong oleh tim Inggris pada partai final.

Persaingan yang akan terjadi di partai final nanti tak kalah menariknya bila menyaksikan laga penutup Liga Inggris akhir pekan ini yang akan memperebutkan gelar juara antara Liverpool dengan Man City.

Liverpool dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi usai membalikkan keadaan atas Barcelona.

Akhir pekan ini terasa spesial jika Liverpool dapat menjuarai kasta tertinggi liga sepakbola di Inggris ini.

Kurang lebih 29 tahun Liverpool terakhir kali merasakan gelar Liga Inggris.