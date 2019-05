Ini Film yang Tayang Pekan Ini di Bioskop 21 Panakukang, Ada Film Horor Religi

Nur Fajriani



Attachments11:30 AM (4 hours ago)



to me

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bingung Cari Tempat Ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa?

Nah, Anda dapat menjadikan bioskop sebagai salah satu tempat pilihan gengs!

Bioskop akan menyuguhkan film layar lebar yang menarik dan tentunya seru untuk disaksikan.

Tak heran jika bioskop jarang terlihat sepi pengunjung.

Berbagai kalanganpun sering bertandang ke bioskop.

Jika kamu berada di Kota Makassar, bioskop 21 Panakukang Jl Pengayoman dapat kamu jadikan pilihan nih.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, Jumay (10/5/2019) ada lima film yang sedang tayang.

Berikut sinopsis dan trailernya.

1. Upin & Ipin: Keris Siamang Tunggal

Jenis film: Animation, Adventure, Family

Produser: Hj. Burhanuddin Md. Radzi, Hjh. Ainon Bt Ariff, Valencia Tanoesoedibjo, Muhammad Soufan

Sutradara: Adam Bin Amiruddin, Ahmad Razuri Bin Roseli, Syed Nurfaiz Khalid Bin Syed Ibrahim

Penulis: Hjh. Ainon Bt Ariff, Nur Naquyah Bt Burhanuddin Aliya Bt Nazlan

Produksi: MNC Pictures, Les Copaque Production SDN. BHD