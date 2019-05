GNIK Sukses Gelar Campaign dan Deklarasi di Sulsel

Tribun/Desi Triana

Panitia Campaign dan Deklarasi di Sulsel, Andi Astrid W saat memberikan sertifikat penghargaan kepada Tribun Timur di ruangan redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Jumat (10/5/2019). Campaign dan Deklarasi di Sulsel digelar oleh Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Sulawesi Selatan (SulSel) di Baruga Anging Mamiri Jl H I A Saleh Dg Tompo, no 33, Losari, Kota Makassar, Sabtu (27/4/2019).